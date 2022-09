Indonesia Raih Peringkat 1 dalam Permainan TB Warriors ‘Hunt & Find’

(Devy Yheanne. Foto: Dok. Istimewa)

Sejalan dengan tujuan perusahaan dalam menjalankan komitmennya guna mendukung upaya pencegahan terhadap penularan penyakit Tuberkulosis (TBC atau TB), di tahun 2022, Johnson & Johnson (J&J) Global Public Health di Asia Tenggara meluncurkan kampanye 'United Against TB'. Ini merupakan sebuah kampanye regional untuk meningkatkan kesadaran tentang TBC di negara-negara prioritas, salah satunya Indonesia.Mengingat bahwa wilayah Asia Tenggara membawa porsi tertinggi untuk beban TBC secara global, dalam menyukseskan kampanye sosialisasinya yang menyasar pada usia produktif 15 – 34 tahun, maka Johnson & Johnson membuat sebuah gerakan edukasi melalui gamifikasi yang diberi nama ‘TB Warriors’.Gerakan virtual game TB Warriors ini akan berlanjut hingga akhir tahun 2022 dan diharapkan dapat menginspirasi dan secara tidak langsung mengubah perilaku generasi muda dalam menyikapi TBC di lingkungan mereka.Devy Yheanne, Country Leader of Communications & Public Affairs, PT Johnson & Johnson Indonesia mengatakan permainan TB Warriors yang bersifat edukatif ini lahir dari sejumlah ide tentang bagaimana gamifikasi telah terbukti menjadi salah satu alat persuasi yang kuat dalam memengaruhi perilaku kesehatan. Terutama di kalangan generasi muda, gamifikasi jugadikembangkan menjadi alat bantu dalam meningkatkan kepedulian dan keterlibatan anak muda dalam kampanye ini, tentunya dengan cara yang ringan dan menarik."Kami percaya dengan pendekatan ini, secara tidak langsung dapat menghidupkan kesadaran generasi muda dalam mengetahui penyebab tuberkulosis yang kami jadikan mobilisasi sebagai bagian dari gerakan kami," tutur Devy dalam acara virtual Media Briefing and Casual Talk: TB Warriors, Kamis (2/9).Seperti diketahui, para peserta gamifikasi dan permainan edukatif TB Warriors berasal dari berbagai negara, yaitu: Thailand, Filipina, Vietnam dan Indonesia. Setelah Johnson & Johnson meluncurkan permain virtual TB Warriors pada Juni 2022, kini data yang tercatat menunjukkan bahwa terdapat 6460 pejuang Tuberkulosis di seluruh dunia.Istimewanya, Indonesia unggul pada urutan nomor satu dalam memainkan game TB Warriors tersebut dengan angka terbanyak yaitu terdapat di angka 3343 dari 6460 total pemain di Asia."Generasi muda merupakan kelompok yang rentan terkena dampak TBC secara tidak proporsional. Namun demikian, generasi muda juga dikenal memiliki jejaring sosial yang luas sehingga memiliki pengaruh yang luar biasa sebagai katalis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mengaktifkan partisipasi mereka sebagai agen perubahan dalam menanggulangi TBC. Dengan peringkat satu dalam gamifikasi tersebut membuktikan kepedulian generasi muda terhadap penyakit TBC dan kami berharap kepedulian itu terus meningkat sehingga dapat menekan angka penderitan TBC maupun TBCRO," jelas Devy.Sebagai informasi, pada permainan ’Hunt & Find’ (Cari & Temukan) TB Warriors, pemain ditantang untuk menemukan karakter pada gambar ilustrasi yang menunjukkan lokasi keramaian, dengan cara mencari dan menemukan ‘karakter gambar’ yang menunjukkan gejala TBC sebanyak-banyaknya dalam waktu secepat mungkin. Setelah berhasil menemukan semua karakter tersebut, pemain akan mendapatkan akses menuju informasi terkait edukasi lebih lanjut mengenai TBC dan gejalanya.