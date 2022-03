Kesadaran Kesehatan Mental Meningkat, Bodypack Masuki Dunia Outdoor (Foto: ist)

Jakarta: Kesadaran terhadap kesehatan mental semakin menunjukkan peningkatan. Banyak anak-anak muda di kota besar makin gemar berolahraga di luar ruang atau outdoor.



Hal itulah yang memicu produsen tas Bodypack semakin serius memasuki ranah outdoor. Menurut Creative Director Bodypack, Febby Rusdiansyah, pandemi Covid-19 membuat masyarakat semakin sadar dengan pentingnya menjaga kesehatan mental.



"Tentunya ada alasan menarik mengapa Bodypack kini memasuki ranah outdoor, khususnya berkaitan dengan pemulihan kesehatan mental pasca pandemi," kata Febby Rusdiansyah.



Tahun lalu, mereka membuat konsep bertajuk Refresh & Reset. Kali ini, mereka fokus pada konsep "Live Off The Grid".



"Tema 'Urban Venture' akan menjadi tema besar yang menuntun Bodypack untuk menemani rehat dari hiruk-pikuk serta ambisi perkotaan yang melelahkan. Campaign ini juga mengajak audiens untuk berfokus mengembalikan jati diri masing-masing individu," ucapnya.



Apparel asal Bandung yang didirikan sejak 1996 ini menampilkan dua karakter yang mewakili persona di beberapa lokasi bertemakan outdoor. Mereka kemudian merilis drop "Ripetype Series" yang menggabungkan style kontemporer dengan elemen outdoor.



Koleksi ini menghadirkan berbagai macam artikel, mulai dari backpack, waist bag, sacoche, laptop sleeve, soft cooler box, hingga water bottle pouch. Hal menarik lain dari koleksi ini adalah hadirnya warna mustard yang menjadi salah satu warna penanda saat berada di alam.



"Koleksi ini tidak hanya memberikan tampilan lebih wild dan meningkatkan nilai estetis, namun juga memiliki sisi fungsional," tutupnya.

(ELG)