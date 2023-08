Pentingnya Komunitas atau Kelompok dalam Perjalanan Kesehatanmu

Senior Director and General Manager Herbalife Indonesia, Andam Dewi. Dok. Ist

Healthy Active Lifestyle (HAL) Challenge 2023

(FIR)

Jakarta: Mengintip survei Asia Pacific Health Priority 2023 mengungkapkan bahwa mayoritas besar responden (80%) di Indonesia mengakui pentingnya memiliki dukungan komunitas atau kelompok dalam perjalanan kesehatan dan kesejahteraan mereka.Dukungan itu dimulai dari berbagi pengalaman dan pengetahuan, mendorong untuk tetap berkomitmen dalam mencapai tujuan kesehatan, memberikan bimbingan dan dorongan, serta memberikan saran terkait kesehatan.Herbalife sebagai perusahaan kesehatan dan gaya hidup serta komunitas terkemuka, selalu melakukan pendekatan terhadap kesehatan dan kesejahteraan, yang menyesuaikan dengan kebutuhan pribadi dan komunitas, karena hal ini merupakan komponen kunci Herbalife untuk menjadikan masyarakat hidup lebih sehat."Kami meyakini bahwa perubahan nyata dan konsisten akan sulit dicapai sendirian. Pendekatan Herbalife didasarkan pada pembinaan personal yang disediakan oleh jaringan Member Independen kami dan dukungan dari komunitas di Nutrition Clubs, Fit Camps, dan kegiatan Weight Loss Challenges," ucap Senior Director and General Manager Herbalife Indonesia, Andam Dewi.“Dukungan dari kelompok atau komunitas ini juga membantu memastikan kesuksesan para member independen Herbalife yang menghubungkan dengan komunitas atau coach untuk menyusun rencana personal dan memberikan edukasi mengenai praktik terbaik dalam nutrisi, dengan memberikan bimbingan dan memotivasi untuk mencapai tujuan kesehatan dan kesejahteraan mereka,” tambah Andam.Selain itu, survei tersebut juga mengungkap bahwa sebagian besar konsumen di Indonesia lebih sadar akan kesehatan, dan hampir 83% dari mereka telah mengubah prioritas kesehatan mereka karena pandemi Covid-19. Sekarang mereka lebih menerapkan gaya hidup sehat dan aktif, sambil memperoleh kesehatan holistik dan menjaga kualitas tidur.Survei tersebut juga mengungkap konsumen di Indonesia mengambil langkah meningkatkan kesehatan secara keseluruhan (67%) disebut sebagai tujuan kesehatan utama yang mereka harapkan pada tahun 2023, diikuti oleh meningkatkan imunitas (60%) dan tidur lebih baik (48%). Mayoritas besar responden (80%) di Indonesia juga mengakui pentingnya memiliki kelompok dukungan dalam perjalanan kesehatan dan kesejahteraan mereka.Konsumen di Indonesia juga semakin sadar akan kesehatan, bahwa banyak dari mereka (86%) bersedia meningkatkan pengeluaran untuk kesehatan dan kesejahteraan. Mereka paling bersedia meningkatkan pengeluaran untuk memilih makanan yang lebih sehat (75%), mengonsumsi vitamin/suplemen (66%) dan mulai melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin (52%).Herbalife Indonesia kembali menggelar program Healthy Active Lifestyle (HAL) Challenge 2023 bersama jurnalis. Kegiatan ini merupakan program tahunan Herbalife Indonesia sejak 2016.Kegiatan ini dikemas secara fun yang diisi dengan berbagai kampanye edukasi gaya hidup sehat yang sejalan dengan misi perusahaan mulai dari sesi nutritition talk, sesi virtual work out dan berbagai kegiatan kesehatan lainnya."Melalui program HAL Challenge 2023 ini, kami ingin mengajak teman-teman jurnalis untuk membiasakan diri mengonsumsi nutrisi yang baik. Termasuk, membiasakan diri untuk bergerak dan berolahraga secara teratur yang sejalan dengan komitmen kami untuk terus mendorong masyarakat Indonesia melakukan perubahan gaya hidup menjadi lebih sehat dalam jangka waktu yang panjang," jelas Andam.HAL Challenge tahun ini dilaksanakan selama satu bulan dimulai pada tanggal 27 Juli 2023 hingga 26 Agustus 2023. Dimana, masing-masing jurnalis melakukan timbang berat badan melalui Bio-Electrical Impedance oleh konsultan nutrisi (coach) dari Herbalife Indonesia.Mulai dari tinggi badan, berat badan, kadar lemak tubuh, total air dalam tubuh, massa otot, massa tulang, rating fisik, basal metabolic rate, umur metabolis, dan rating lemak visceral. Selanjutnya, rekan-rekan jurnalis akan mendapatkan paket produk Herbalife untuk dikonsumsi selama satu bulan dan menerima pendampingan dari coach terkait nutrisi dan kebugaran demi memperoleh hasil yang ingin dicapai.Selain itu, selama program, setiap minggunya akan diadakan berbagai kegiatan seperti sesi virtual work out dan nutrition talk yang diikuti seluruh peserta. Di akhir program, 26 Agustus 2023, para peserta jurnalis akan kembali diundang untuk dianalisis kembali berat badan, kadar lemak, kadar air, massa otot tubuh, dan sebagainya."Dengan diadakannya kegiatan ini, kami berharap rekan-rekan jurnalis dapat memperoleh pengalaman yang menyenangkan dalam penerapan gaya hidup aktif sehat dengan asupan nutrisi yang seimbang. Kami terus berupaya untuk melakukan berbagai kampanye edukasi gaya hidup sehat yang sejalan dengan misi perusahaan," tutup Andam Dewi.