Bukan Musik, Ternyata Make Up Cinta Pertama Gwen Stefani

Seperti kebanyakan artis Hollywood yang mulai terjun ke dunia usaha kecantikan, penyanyi sekaligus penulis lagu Gwen Stefani belum lama ini juga meluncurkan merek produk kecantikannya yang bernama 'GXVE Beauty' Namun, yang membuat brand kosmetik milik vokalis band No Doubt ini berbeda dari yang lainnya adalah ia berani mengklaim bahwa produk GXVE Beauty merupakan produk terbaik yang ada di pasaran saat ini."Saya tidak pernah benar-benar merasa percaya diri seperti yang saya lakukan dengan proyek ini. Setiap jurnalis datang dan berkata, oh merek kecantikan selebriti lainnya. Mereka tidak akan pernah menyentuh ini. Ini sangat nyata, sangat otentik, dan saya tidak bermaksud sombong, maksudku ini adalah kebenarannya," ungkapnya dikutip dari Refinery 29.Seperti diketahui, make up selalu menjadi bagian besar dari citra Stefani. Wanita berusia 2 tahun itu, memang dikenal sebagai salah satu penyanyi yang paling konsisten dengan riasan wajahnya sejak dulu."Saya selalu mendapat banyak masalah saat memakai riasan. Orang-orang akan berkata, Anda memakai topeng, apa yang Anda coba sembunyikan? Tidak, saya hanya suka riasan. Saya hanya berpikir saya terlihat lebih baik ketika merias wajah. Dan ketika saya melihat Anda, Anda memakai riasan, itu berarti Anda berusaha. Seni Anda terlihat bagus. Saya suka proses kreatif di baliknya," jelas pemilik nama Gwen Renée Stefani.Bahkan, Stefani sempat menjadi sorotan dengan gaya kecantikannya yang unik. Penduduk asli California Selatan ini bekerja di konter rias di Anaheim Plaza dan merias temannya saat ia masih menjadi siswa sekolah menengah atas."Dengarkan lagu-lagu saya. Saya selalu berbicara tentang make up. Saya menulis lagu berjudul "Magic's in the makeup" 20 tahun yang lalu. Ada lagu berjudul "Orange County Girl" yang saya tulis dengan Pharrell dan ada baris di dalamnya yang berbicara tentang bagaimana saya dulu menjual riasan di mall. Saya lupa bahkan memasukkannya ke dalam sebuah lagu. Itu hanya sebagian besar dari siapa saya," kata Stefani.Sebelumnya, Stefani memang terus berkolaborasi dengan merek kecantikan ternama seperti L'Oreal, Revlon, dan Urban Decay, tetapi dia memberi tahu bahwa perceraiannya pada tahun 2015 silam memicu semangat dalam dirinya untuk memulai GXVE."Ketika saya berpikir tentang bab hidup saya ini, yang terasa sangat tidak nyata, hampir semua yang pernah saya lakukan mengarah ke ini. Saya tahu ini terdengar gila dan entah bagaimana mengabaikan musiknya, tapi itu seperti, sejak saat itu. Saya masih kecil, berdandan, bermain, bernyanyi dan kemudian menjadi penata rias, bekerja di Borghese dan Ultima II di Anaheim Plaza, saya selalu menjadi penata rias," aku ibu dari tiga anak tersebut.Lebih lanjut, setelah empat tahun bekerja dan mengembangkan produk khasnya, Stefani menyimpulkan bahwa "itu" adalah GXVE Beauty. GXVE diciptakan untuk komunitas orang-orang kreatif yang menyukai riasan dan menemukan inspirasi mereka di sana, seperti Stefani.Merek ini diluncurkan dengan serangkaian produk dan menyertakan warna lipstik merah khas Stefani dalam bentuk lipstik matte, lipstik satin, dan lipstik cair matte. Selain itu, terdapat juga eyeshadow quad, eyeliner gel tahan air, dua pensil alis, dan primer minyak. Produk yang dibanderol mulai dari Rp344 ribu hingga Rp684 ribu ini tersedia di gxvebeauty.com dan sephora.com."GXVE menawarkan seni untuk semua orang khususnya pencinta kecantikan. Mereka bisa berbagi bentuk ekspresi diri riasan mereka yang unik," pungkas Stefani.