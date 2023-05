Awas, Bila Skincare Tidak Berfungsi Lagi, Ini yang Harus Kamu Lakukan!

Periksa tanggal kedaluwarsa

Menemukan rutinitas perawatan kulit yang tepat sama sulitnya dengan menemukan alas bedak yang cocok untukmu. Keduanya membutuhkan banyak trial and error, menguji berbagai formula, tekstur, dan merek, hingga kamu menemukan apa yang benar-benar cocok untuk kulit.Memang, ada berbagai macam alasan yang menjadi penyebab produk perawatan kulit yang digunakan tidak bekerja di kulitmu. Inilah yang harus kamu cari jika rutinitas perawatan kulit mengecewakan.Seperti yang telah dirangkum dari Be Beautiful, berikut beberapa alasan mengapa produk perawatan wajah tidak bekerja maksimal pada kulit.Hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah mengecek tanggal kedaluwarsa pada produk perawatan kulit. Pasalnya, produk kedaluwarsa, tidak akan efektif dan tidak memberikan manfaat yang sama seperti dulu.Periksa tanggal pada kemasan dan buang apa pun yang melewati tanggal kedaluwarsa. Jika tanggal kedaluwarsa tidak terlihat jelas, ikuti aturan umum penggunaan produk perawatan kulit selama enam bulan hingga satu tahun. Tekstur dan baunya juga akan memberi kamu gambaran.Untuk mendapatkan hasil terbaik dari produk perawatan kulit, penting untuk melapisinya dengan urutan yang benar. Mulailah dengan produk yang memiliki konsistensi paling tipis seperti serum atau gel dan lanjutkan ke yang paling berat. Namun, tabir surya harus selalu menjadi hal terakhir yang diterapkan pada kulit sebelum memakai riasan ya!Untuk memperpanjang umur simpan dan potensi produk, penting untuk menyimpannya pada suhu yang tepat. Misalnya, vitamin C terurai di bawah sinar matahari. Oleh karena itu, produk yang diformulasikan dengan bahan ini harus disimpan di tempat yang sejuk, gelap, dan kering jauh dari jendela.Sementara, produk lain juga harus dijauhkan dari panas, di tempat yang memiliki suhu konsisten. Oleh karena itu, menyimpan produk perawatan kulit di lemari kamar mandi bukanlah hal yang paling ideal untuk dilakukan.Ketika tingkat toleransi kulit terbentuk untuk bahan tertentu, itu tidak akan menunjukkan hasil jika kamu menggunakan konsentrasi yang sama. Retinol misalnya, dimulai dengan konsentrasi yang lebih rendah, tetapi setelah beberapa bulan konsentrasinya harus ditingkatkan atau kulitmu tidak akan menunjukkan hasil yang sama seperti sebelumnya. Jadi, atur kembali rutinitas perawatan kulit jika yang sebelumnya tidak berhasil untukmu.