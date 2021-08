Tompi dan Istri Luncurkan Line Perawatan Kulit

(Rangkaian produk skincare dr. Tompi di antaranya adalah gentle cleanser, serum vitamin C, moisturizer, sunscreen krim malam retinol. Foto: Dok. Geut)

(TIN)

Siapa yang tak kenal dengan dokter yang sekaligus penyanyi yaitu Dokter Tompi. Bersama dengan sang istri dr. Arti Indira. M. Gizi, SP.GK, FINEM mengumumkan kehadiran resmi Geut by DR.T di Indonesia.Geut yang berarti baik/bagus dalam bahasa Aceh ini, merupakan jawaban dari berbagai hal yang selama ini dr. Tompi temui dari para pasien dalam hal perawatan serta kesehatan kulit.Tak hanya hadir dengan rangkaian produk perawatan kulit saja, karena ke depannya menghadirkan rangkaian perawatan pendukung kecantikan dan kesehatan kulit lainnya dalam kategori body care dan hair care yang tentunya hadir dengan menyesuaikan filosofi dari Geut by DR.T.Dr. Tompi mengklaim bahwa skincare racikannya praktis digunakan oleh pria dan wanita tanpa perlu konsultasi ke dokter. "Ini basic skincare yang bisa dipakai untuk semua jenis kulit," ucap dr. Tompi dalam peluncuran Geut secara virtual, Jumat, 27 Agustus 2021.Ia dan dr. Arti merilis skincare yang dengan bahan-bahan yang light, namun bekerja efektif untuk menutrisi kulit. "Kulit diberi nutrisi dengan baik, diboosting dengan baik, jadi enggak gampang menghitam, enggak flek, enggak kering, enggak berminyak juga. Makanya, saya bikin skincare yang bisa dipakai jangka panjang," jelas Tompi.Sang istri juga mendukung dengan bahan yang menyehatkan kulit dan menginfuskan bahan antioksidan ke dalam Geut untuk menutrisi kulit."Antioksidan dulu yang utama sebagai penangkal radikal bebas. Fungsinya untuk menetralisir dari radikal bebas,” ujar dr. Arti.“Kita ingin menyehatkan kulit yang terlanjur ada masalah dibenarkan. Kulit yang sudah baik, kita rawat dengan baik," imbuhnya.Rangkaian produk skincare dr. Tompi di antaranya adalah gentle cleanser, serum vitamin C, moisturizer, sunscreen krim malam retinol. Geut by DR. T sudah bisa didapatkan di e-commerce seperti Shopee hingga Tokopedia.Melalui beberapa hal yang tersebut di atas, Geut by DR.T sangat optimis bahwa kehadirannya di Indonesia akan disambut sangat baik di masyarakat dan meyakini dalam satu tahun pertama produk ini akan dapat mencapai penjualan sebanyak 1 juta produk.Pada kesempatan ini Geut by DR.T juga dengan sangat bangga mengumumkan bergabungnya Ariel Tatum sebagai #GEUTWOMEN pertama yang akan bersama-sama membangun citra positif dan memberikan edukasi yang bermanfaat untuk masyarakat.Geut by DR.T memandang Ariel Tatum sebagai sosok wanita cantik, elegan, kuat dan pintar, merepresentasikan bagaimana brand ini memandang seluruh konsumennya dan direalisasikan melalui rangkaian produk-produknya demi tercapainya KISS yaitu Kulit Indah Sehat Seimbang.