Rayakan Kemerdekaan, Sociolla Kolaborasi dengan 86 Merek Produk Lokal Terbaik

(Cindy Angelina, Founder ESQA Cosmetic saat melayani konsumen di outlet Sociolla Vietnam, Foto: Dok. Sociolla)

Selama empat tahun terakhir, data internal mencatat pertumbuhan brand lokal meningkat 20 kali lipat di ekosistem Sociolla . Minat terhadap produk dari brand lokal tak hanya mencakup pada produk perawatan kulit, tetapi kian bervariasi ke produk make up. Berdasarkan hal itu sekaligus bertepatan dengan momen kemerdekaan, Sociolla kembali menghadirkan kampanye Love Local dengan berkolaborasi bersama lebih dari 86 merek kecantikan lokal. Melalui inisiatif ini, Sociolla mengajak jutaan pelanggannya di seluruh Indonesia untuk turut bangga dan merayakan kemajuan dan popularitas brand kecantikan lokal yang kian melesat tinggi sebagai pilihan terdepan pencinta kecantikan Indonesia.Co-Founder & CMO Social Bella, Chrisanti Indiana, kampanye ini melanjutkan kesuksesan program Love Local pada 2021 yang dihadirkan Sociolla untuk mendukung brand kecantikan lokal dalam menghadapi pandemi. Kolaborasi masif antara Sociolla dengan merek lokal seperti Carasun, Scarlett, ESQA, N'Pure, Saff & Co, Mother of Pearl, Dear Me Beauty, dan Avoskin ini menghadirkan beragam penawaran dan pengalaman berbelanja unik dan spesial bagi pelanggan Sociolla selama satu minggu penuh mulai dari 15 hingga 21 Agustus 2022."Di tengah pamor brand kecantikan lokal yang meningkat luar biasa, Sociolla menghadirkan Love Local hadir sebagai wadah bagi pelanggan untuk terus mendukung eksistensi brand lokal. Sejumlah program spesial mulai dari flash sale hingga special bundle bertema semangat kemerdekaan khas Indonesia kami hadirkan untuk memudahkan pelanggan menemukan pilihan produk lokal yang paling cocok dengan kebutuhannya," jelas Chrisanti dalam acara 'Diskusi Media Virtual Social Bella - Kampanye Love Local', Selasa (16/8).Love Local kali ini juga kental dengan semangat berkolaborasi dan saling dukung antara sesama brand lokal. Selain ragam flash sales, promo spesial, dan diskon hingga 77 persen, sejumlah special bundle hasil kolaborasi dari brand-brand lokal hadir menyemarakkan kampanye Love Local di momen perayaan kemerdekaan Indonesia ke-77.Lebih lanjut, Chrisanti juga mengungkapkan selain mendukung local brand lewat kampanye Love Local, sejak 2020 beauty-tech Social Bella yang membawahi Sociolla juga telah memboyong tiga brand lokal kenamaan Indonesia untuk berekspansi ke Vietnam, yaitu ESQA Cosmetics, Avoskin dan Carasun."Kami mengajak sejumlah brand lokal ikut serta berekspansi ke Vietnam karena percaya sekali akan kemampuan dan standar tinggi brand lokal dalam memenuhi kebutuhan pelanggan di luar Indonesia. Kesuksesan tiga brand lokal seperti ESQA Cosmetics, Avoskin dan Carasun menjadi bukti penting yang memperlihatkankeunggulan brand lokal untuk berkompetisi di pasar mancanegara yang kompetitif, terutama di antara sederet nama brand besar internasional," tutup Chrisanti.