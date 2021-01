Tips Menata Peralatan Make Up agar Selalu Rapi

Kelompokan sesuai kategori

Semua di satu tempat

Less is more

Sebaiknya kamu menyimpan jenis produk yang sama dengan jenis yang sama. Foto: Ilustrasi. Dok. Pexels.com)

Gandakan

Sortir yang tidak dipakai

Beauty Lovers, kamu tentu setuju peralatan make up adalah benda berharga layaknya harta karun yang kamu miliki saat ini.Namun, saking banyaknya seringkali kamu kesulitan menemukannya saat ingin dipakai lantaran berantakan di meja riasmu dan tercampur dengan make up lainnya. Duh, pasti kesel banget ya!Nah, untuk mengatasi hal tersebut kamu perlu merawat dan menata kembali perangkat make up kesayanganmu. Begini caranya:Cara terbaik untuk membagi alat make up-mu adalah berdasarkan bagian wajah yang berbeda. Terutama tiga kategori mata, wajah, dan bibir. Jika kamu memiliki tas riasan yang besar, pisahkan menjadi beberapa kantong. Beri tag pada tas atau gunakan pouch transparan agar kamu dapat melihat isinya untuk menghemat waktu. Kuas dan aplikator harus berada di tas lain karena dapat dengan mudah pecah dan rusak jika riasan tumpah di tas yang lebih besar.Sebaiknya kamu menyimpan jenis produk yang sama dengan jenis yang sama. Contoh, semua produk riasan mata bisa masuk ke dalam kantong yang lebih panjang yang bisa menampung pensil mata, eyeliner, kajal, maskara, concealer, krim undereye, dan palet eyeshadow lainnya. Ini membantumu mendapatkan apapun yang dibutuhkan untuk mata dalam satu gerakan.Kamu tidak membutuhkan setiap warna lipstik setiap hari! Lebih sedikit lebih baik untuk menjaga perangkat rias tetap teratur. Ingat, belilah kosmetik sesuai kebutuhan saja ya.Bisakah kamu menggunakan eyeliner itu sebagai lip liner? Atau perona pipi seperti lipstik? Gandakan produk make-up di mana kamu bisa mengelolanya. Pilih produk yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti lipstik yang dapat berfungsi sebagai perona mata dan juga sebagai pewarna pipi. Ini akan menghemat ruang dalam peralatan make up namun tetap membuat kamu tampil sempurna.Apa yang tidak bisa disimpan harus segera dibuang ke tempat sampah! Karena sebagian besar produk riasan tidak memiliki tanggal kedaluwarsa yang begitu lama sehingga kamu harus terus memperbaruinya dan membuang produk yang sudah lewat. Jika tidak make up tersebut akan mengiritasi kulitmu.Seperti ruam, infeksi, hingga jerawat jika digunakan setelah tanggal kedaluarwarsa. Perbaiki palet riasan dengan tetes alkohol isopropil dan bersihkan kuas serta aplikator secara teratur untuk menghindari penumpukan riasan.