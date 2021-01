Vitamin dan Suplemen yang Bagus untuk Mencegah Penuaan

Beberapa jenis vitamin yang baik untuk memperlambat penuaan kulit. (Foto: Ilustrasi/Unsplash.com)

Jakarta: Bertambah tua adalah sesuatu hal yang tidak mungkin dihindari. Seiring bretambahnya usia, kamu akan mengalami rambut yang beruban atau keriput di kulit.



Meskipun memang tidak bisa dihindari, kamu bisa memperlambat proses penuaan tersebut dengan vitamin. Beberapa vitamin memiliki sifat antipenuaan yang bisa memperlambat proses tersebut.



“Meskipun ada banyak vitamin di pasaran, yang paling efektif adalah vitamin yang bekerja untuk melawan kerusakan yang disebabkan oleh stres oksidatif,” ujar Trista Best, RD, LD, ahli diet terdaftar di Balance One Supplements.



Dan berikut adalah beberapa jenis vitamin yang baik untuk memperlambat penuaan dilansir dari Insider:

1. Curcumin

Zat ini ditemukan dalam tanaman kunyit dan memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi di tingkat sel, yang dapat meningkatkan kesehatan kulit dan melindungi dari kanker.



Baik diberikan secara oral, topikal atau sebagai bubuk, Cleveland Clinic merekomendasikan untuk mengonsumsi 500 hingga 1.000 miligram per hari untuk populasi umum.

2. CoQ10

Koenzim 10 adalah antioksidan yang meningkatkan produksi kolagen. Namun, Best mengatakan bahwa keefektifan CoQ10 dalam mengobati tanda-tanda penuaan kemungkinan dipengaruhi oleh produk lain yang digunakan dalam rutinitas perawatan kulit.



"Saya sangat mendukung untuk menambahkannya ke dalam rutinitas perawatan kulit yang sudah ada, hanya saja tidak menjadikannya sebagai dasar dari rejimen perawatan kulit harian,” kata Best.

3. Kolagen

Kolagen adalah protein dalam tubuh yang meningkatkan elastisitas kulit dan mengurangi garis-garis halus dan kerutan. Menurut Best, wanita mungkin mulai kehilangan kolagen di usia dua puluhan, beberapa di antaranya sejak usia 18 tahun.



"Kolagen terbaik untuk antipenuaan adalah kombinasi dari tiga jenis. Tipe satu dan Tipe tiga paling efektif untuk antipenuaan dan idealnya dikonsumsi dalam bentuk bubuk," kata Best.

4. Vitamin C

Tinjauan tahun 2017 melaporkan bahwa vitamin C membantu meningkatkan sistem kekebalan dengan membuat lebih banyak sel kekebalan. Di kulit, vitamin C melindungi dari stres oksidatif.



Tidak hanya sebagai antioksidan yang kuat, vitamin C juga dapat digunakan sebagai pencerah untuk mengatasi "bintik hitam" dan penggelapan di sekitar mata, yang juga merupakan tanda-tanda penuaan.

5. Vitamin E

Fungsi vitamin E adalah melindungi dari ikatan silang kolagen dan menghentikan oksidasi lipid yang terkait dengan penuaan dan kulit.



“Vitamin E adalah vitamin yang larut dalam lemak yang berguna untuk mengatasi keriput, bintik hitam, dan elastisitas kulit,” kata Best.



Namun, ia mengatakan vitamin E dan vitamin yang larut dalam lemak ini perlu dikonsumsi secara bijak dan tidak berlebihan.

