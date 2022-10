Siapa Bilang Pria Enggak Butuh Perawatan Kulit? Ini Dia 4 Tips Simpelnya

(Gunakan krim cukur yang melembapkan dan cukur searah pertumbuhan rambut. Foto: Ilustrasi/Freepik.com)

Bicara mengenai perawatan wajah, mungkin sebagian orang akan berpikir, "Ah, itu kan urusan perempuan, laki-laki enggak perlu!" Eits, siapa bilang? Dalam hal perawatan kulit, pria juga memerlukannya lho!Hanya saja secara tradisional membuatnya lebih sederhana. Tapi, semakin banyak pria yang mengejar kulit lebih sehat dan tampak lebih muda, menjadikannya waktu yang tepat bagi pria untuk mengevaluasi rutinitas perawatan kulit mereka dan memelajari lebih lanjut tentang cara merawat organ terbesar tubuh mereka yaitu kulit.Meskipun ada perbedaan utama antara kulit pria dan wanita — misalnya, kulit pria lebih tebal daripada kulit wanita — elemen dasar dari rencana perawatan kulit yang efektif tetap sama.Pertama, penting bagi setiap orang, termasuk pria, mengidentifikasi dan memahami jenis kulit mereka, seperti:- Kulit sensitif, dapat menyengat atau terbakar setelah penggunaan produk- Kulit normal, cerah dan tidak sensitif- Kulit kering, bersisik, gatal atau kasar- Kulit berminyak, berkilau dan berminyak- Kulit kombinasi kering di beberapa area dan berminyak di area lainNah, dengan memahami jenis kulitnya, para pria bisa memelajari cara merawat kulit dan memilih produk perawatan kulit yang tepat. Dan untuk membantu pria mengembangkan rutinitas perawatan kulit yang sehat, American Academy of Drrmatology (AAD) merekomendasikan tips berikut.Bagi sebagian pria, pisau cukur multi-pisau dapat bekerja terlalu baik atau mencukur terlalu dekat dengan kulit. Nah, bila sering mengalami benjolan akibat pisau cukur, luka bakar akibat pisau cukur, atau rambut yang tumbuh ke dalam, gunakan pisau cukur dengan satu atau dua mata pisau dan jangan meregangkan kulit saat bercukur.Sebelum bercukur, basahi kulit dan rambut untuk melembutkannya. Gunakan krim cukur yang melembapkan dan cukur searah pertumbuhan rambut. Bilas setelah setiap gesekan pisau cukur, dan ganti pisau setelah lima hingga tujuh kali bercukur untuk meminimalkan iritasi.Hal ini akan bergantung pada jenis kulit seseorang. Jika memiliki kulit yang mudah berjerawat, carilah pembersih dan pelembap yang bertuliskan bebas minyak atau non-komedogenik. karena tidak akan menyumbat pori-pori.Jika memiliki kulit sensitif, gunakan produk bebas pewangi yang ringan, karena produk yang mengandung wewangian dapat membuat kulit terasa teriritasi dan kering.Namun, berhati-hatilah terhadap produk berlabel "tanpa pewangi", The American Academy of Dermatology (AAD) menyebut karena banyak di antaranya mengandung wewangian masker yang masih dapat mengiritasi kulit.Cuci muka setiap hari dan setelah olahraga. Kalau kamu biasa menggunakan sabun batangan, ganti dengan pembersih wajah yang ringan. Orgasisasi AAD tersebut memaparkan sabun batangan biasa mengandung bahan keras yang dapat mengeringkan kulit. Dan saat mencuci muka, gunakan air hangat, jangan air panas.Pelembap dapat membantu mengurangi munculnya garis-garis halus dan membuat kulit terlihat lebih cerah dan lebih muda. Untuk hasil terbaik, oleskan pelembap ke wajah dan tubuh segera setelah mandi, mandi atau bercukur saat kulit masih lembap.Ini untuk membantu mencegah kerusakan akibat sinar matahari yang dapat menyebabkan kerutan, bintik-bintik penuaan dan bahkan kanker kulit. Sebelum pergi ke luar ruangan, oleskan tabir surya ke semua area kulit yang terbuka, termasuk kulit kepala, telinga, leher, dan bibir.Untuk perlindungan terbaik, gunakan tabir surya spektrum luas, tahan air dengan SPF 30 atau lebih tinggi dan aplikasikan kembali setiap dua jam atau segera setelah berenang atau berkeringat.Simpel kan? Ingat, kulit setiap pria berbeda, dan tidak ada pendekatan "satu ukuran untuk semua" dalam perawatan kulit. Jika tidak yakin jenis kulit apa yang kamu miliki, atau jika memiliki pertanyaan tentang cara merawat kulit, kunjungi dokter kulit agar tidak salah dalam perawatan.