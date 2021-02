5 Rahasia Kulit Sempurna Tanpa Pori Menurut Ahli

1. Pantau diet kamu

2. Tetap terhidrasi

3. Jaga kelembapan kulit

4. Hindari mandi dengan air panas

5. Cobalah perawatan rumahan

(TIN)

Perawatan kulit adalah rutinitas harian penting yang harus diikuti setiap orang, tetapi anehnya mengapa model memiliki kulit yang begitu indah tanpa cela, sedangkan beberapa orang tidak?Rupanya ada beberapa faktor yang membantu seseorang mendapatkan kulit bersih dan mulus. Melansir Times of India, inilah rahasia di balik kulit yang sempurna menurut ahli:Kebanyakan orang beranggapan bahwa makan junk food tidak akan memengaruhi kulit mereka tetapi itu sama sekali tidak benar. "Diet kamu memainkan peran penting dalam memastikan kesehatan dan kulit kamu secara keseluruhan," ujar Dr Syed Nazim Hussain, Dermatologist and Aesthetic Surgeon, Royal Lush Clinic.Memantau diet dapat membantu memperbaiki masalah khusus seperti kesehatan, bebas jerawat , noda, flek hitam, penuaan dan lain lain. Pastikan kamu makan makanan yang kaya akan multivitamin protein, seng, vitamin C, vitamin A dan vitamin E.Kondisi paling umum yang menyebabkan orang menderita kulit kering adalah dehidrasi. Ini adalah salah satu faktor terbesar yang dapat memengaruhi kulit kamu."Ketika tubuh mengalami dehidrasi, pelepasan dahaga menghilangkan mineral dan elektrolit penting yang akhirnya membuat kulit kering dan pucat. Kulit kehilangan kelembapan dan keindahannya," ujarnya.Jadi, pastikan untuk sering menghidrasi diri kamu. Ini membantu mengatur suhu tubuh dan akan meningkatkan sistem kekebalan, sehingga mencegah kamu jatuh sakit selama puncak cuaca dingin atau musim flu.Di saat panas terik dan semilir angin musim dingin, penting untuk mengunci kelembapan alami kulit kamu. Di musim dingin, gunakan pelembap wajah untuk menjaga kadar air pada kulit dan di musim panas gunakan tabir surya untuk melindungi kulit dari efek berbahaya sinar UV.Hal itu akan membantu kamu mengurangi bintik-bintik, warna kulit yang tidak rata dan juga mengurangi tanda-tanda penuaan Musim dingin dapat menyiksa kulit karena udara kering dan pemanas menyebabkan kulit menjadi lebih kering dan gatal. Mandi dengan air panas juga bisa mengeringkan kulit serta menghilangkan minyak esensial alami dari tubuh. Jadi, lebih baik mandi dengan air hangat dan oleskan kulit kamu dengan pelembap segera setelah mandi.Karena cuaca terus berubah, perawatan kulit juga harus berubah terutama di musim dingin. Di musim dingin, kulit mungkin terasa melar dan kasar, terutama bagi orang yang memiliki kulit kering."Untuk orang-orang berkulit kering, pengobatan rumahan bisa sangat berguna, seperti penggunaan madu, kunyit, susu, kulit pisang, lidah buaya dan lain-lain. Itu akan menghaluskan kulit dan membantu kamu menghilangkan bintik-bintik hitam, penuaan, serta noda dari kulit," ujarnya.Tetapi sebelum memulai perawatan kulit, pastikan untuk mencobanya di area tertutup seperti leher atau belakang telinga terlebih dahulu. Ini berguna untuk mengenali kulit dan mengetahui apakah ada reaksi alergi seperti gatal-gatal atau bintik-bintik merah dari perawatan tersebut.