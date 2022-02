Intip Paket Kombo Kulit Cantik Kolaborasi Jagonya Kecantikan X Jagonya Ayam

(Pada kolaborasi sebelumnya, Dear Me Beauty X KFC menghadirkan 'Paket Kombo Kulit Sehat' yang terdiri dari sheet mask dan sunscreen stick. Foto: Dok. Dear Me Beauty)

(Cushion dengan logo KFC yang orisinil ini dilengkapi dengan fungsi primer, sekaligus skincare seperti Hyaluronic Acid, Vitamin E, Glycerin, dan Rose Canina Fruit Oil. Foto: Dok. Dear Me Beauty)

Setelah sukses dengan kolaborasi pertamanya melalui produk perawatan kulit. Kali ini, Dear Me Beauty bersama KFC kembali merilis koleksi produk kecantikan yang bertajuk "Paket Kombo Kulit Cantik".Pada kolaborasi kali ini, Dear Me Beauty lebih berfokus pada produk decorative make up bagi para penggemar kecantikan untuk merayakan keberagaman dan variasi tampilan make up Paket Kombo Kulit Cantik berisi sejumlah produk di antaranya cushion hybrid, pensil alis, dan eyeliner. Cushion hybrid tersedia dalam lima shades yakni Nude Porcelain, Nude Ivory, Nude Beige, Nude Sand, dan Nude Caramel. Sementara, Primer Foundation Breathable Cushion SPF46 PA+++ ini layaknya penyelamat dikala sedang berpacu dengan waktu bagi para beauty enthusiasts yang membutuhkan produk kecantikan praktis nan lengkap.Turut memberikan penampilan baru bagi produk-produk terlarisnya, Dear Me Beauty juga menghadirkan Perfect Eyebrow Contour dengan kemasan KFC yang limited edition. Pensil alis 2-in-1 ini dilengkapi dengan fitur tambahan yaitu brow mascara untuk membuat tampilan alis lebih rapi dan presisi. Selain itu, juga diformulasikan dengan formula water resistant dan pigmentasi yang lebih tinggi.Pensil alis ini memiliki dua shade warna yaitu Downtown Brown yang cocok untuk tampilan alis dengan warna cokelat lebih terang. Juga, Granite Grey yang cocok untuk tampilan warna alis yang lebih natural dan gelap.Sedangkan, pemanis dan pelengkap dari kedua produk tersebut adalah Perfect Matte Eyeliner yang hadir dengan tampilan khas KFC. Eyeliner dengan formula waterproof dan smudgeproof ini memiliki warna hitam pekat yang siap mempertegas garis mata.Lini produk ‘Paket Kombo Kulit Cantik’ ini merupakan terobosan baru dari Dear Me Beauty untuk menciptakan produk tanpa batasan. Peluncuran ketiga produk spektakuler ini masih mengikuti kampanye dari kolaborasi sebelumnya yaitu #KamuJagonya dan #SettingTheNewStandard.Melalui peluncuran lini make up dan kampanye #KamuJagonya, Dear Me Beauty dan KFC juga ingin mendorong masyarakat Indonesia untuk berani menyuarakan kebebasan berekspresi dan berkreasi. Tanpa melihat gender, profesi, atau usia sebagai “sekat”, Dear Me Beauty ingin seluruh masyarakat kembali merasa nyaman dengan diri sendiri dan menentukan standar yang sesuai dengan diri masing-masing."Dear Me Beauty dan KFC berharap bahwa seluruh produk tersebut dapat menjadi solusi bagi masyarakat untuk dapat tampil senyaman mungkin dengan tetap menjadi diri sendiri dan melawan stigma standar kecantikan," tutur Nikita Wiradiputri, CEO Dear Me Beauty.