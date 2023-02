Manfaat 4G Laser untuk Permasalahan Kulit

(FIR)

Perawatan kecantikan menjadi bagian penting bagi kehidupan para wanita. Mencegah jerawat hingga mengatasi penuaan selalu menjadi perawatan wajah yang paling diburu oleh kaum hawa.Semakin ke sini, perawatan kecantikan pun kian berkembang di Indonesia. Salah satunya teknologi 4G Laser. Teknologi ini merupakan cara mengangkat sel kulit mati dan merangsang proses pembentukan sel kulit baru sehingga setelah treatment, wajahnya lebih glowing.Menariknya lagi, pasien yang telah menjalani teknologi 4G laser, tidak akan mengalami efek merah-merah di wajah mereka. Jadi tak perlu menggunakan anastesi untuk menggunakan perawatan laser ini.Perawatan dengan teknologi 4G laser ini menjadi andalan Gloskin Aesthetic Clinic. Teknologi terkini kelas dunia ini bermanfaat untuk membantu mengatasi permasalahan kulit kusam, jerawat dan bopeng bekas jerawat, flek hitam dengan Gloskin 4G Laser.Selain itu, face and body contour dengan injeksi, pengencangan wajah kamu bisa menggunakan Gloskin 4D dan Magic thread lift yang mampu mengencangkan wajah, memancungkan hidung secara instan tanpa operasi serta berbagai rangkaian perawatan lainnya.Sejak berdiri pada 2012, Gloskin Aesthetic Clinic telah dipercaya oleh lebih dari 65.000 pasien, termasuk para selebriti di antara nya Dewi Perssik, Fabio Asher, Artika Sari Devi, Whulandari Herman, Masayu Anastasia, Laudya Chintya Bella, keluarga Gen Halilintar, Nana Mirdad, Donny Damara, Marshanda, Arzeti Bilbina, Oky Asokawati, Rory Asyari dan masih banyak lagi.Gloskin telah mendapatkan sertifikasi serta banyak penghargaan nasional maupun internasional di antaranya Superbrands best skincare and beauty clinic. Hal tersebut semakin memperkuat eksistensi Gloskin dalam bidang perawatan wajah dan tubuh.Dan guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan perawatan wajah dan tubuh yang berkualitas, Gloskin Aesthetic Clinic membuka cabang di kawasan Cibubur pada 15 Februari 2023. Klinik ini berlokasi di Kawasan Niaga Citra Gran, Jl. Alternatif Cibubur No.7, Jatisampurna, kota Bekasi.