Yuk, Lakukan 3 Prinsip Kecantikan Sustainable untuk Mengurangi Limbah dan Menjaga Bumi

Waktunya menjadi smart shopper

(Sociolla menyarankan untuk mencoba menggunakan lebih banyak waktu untuk eksplorasi review atau ulasan produk sebelum memutuskan pembelian di platform terpercaya seperti SOCO. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Stop FOMO, beli produk sesuai kebutuhan

(Kamu bisa memberikan kado spesial bagi orang tersayang di momen Valentine ini dengan mengirimkan kado berupa e-gift card dari Sociolla. Foto: Dok. Sociolla)

Pisahkan sampah produk kecantikan

(Dengan memiliki kebiasaan memisahkan sampah produk kecantikan, secara langsung kita dapat mengetahui jumlah sampah yang dihasilkan dalam periode tertentu. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

(yyy)

Dalam beberapa tahun terakhir, penerapan prinsip kecantikan yang sustainable (berkelanjutan) semakin digalakkan dalam kehidupan sehari-hari dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan. Melanjutkan komitmen besar perusahaan untuk mendorong perilaku kecantikan yang sustainable, Sociolla kembali mengajak jutaan penggunanya untuk terlibat secara aktif dalam inisiatif gerakan Waste Down Beauty Up (WDBU).Gerakan WDBU ini berkontribusi dalam mendorong penciptaan lingkungan yang lebih baik, Sociolla membagikan sejumlah tips sederhana yang bisa menjadi rujukan ataupun rekomendasibagi para pencinta kecantikan di rumah. Cara sederhana ini merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam mengadvokasi, mempromosikan, serta membantu pelanggan melakukan pembelian produk kecantikan secara bijak.Tiga langkah yang bisa dilakukan oleh pencinta kecantikan dalam menerapkan prinsip kecantikan sustainable selama berkegiatan di rumah antara lain:Dengan lebih banyak waktu di rumah, masyarakat pun memanfaatkan layanan online untuk memenuhi kebutuhan harian, termasuk produk kecantikan. Sociolla menyarankan untuk mencoba menggunakan lebih banyak waktu untuk eksplorasi review atau ulasan produk sebelum memutuskan pembelian di platform terpercaya seperti SOCO. Platform review produk terkemuka untuk kecantikan dan perawatan pribadi di Indonesia ini memiliki lebih dari 90 ribu produk dengan lebih dari 2,5 juta ulasan.Ulasan pelanggan lainnya akan sangat membantu memberikan gambaran lebih luas mengenai produk, kandungan serta manfaat yang diberikan bagi tiap karakteristik kulit dan kebutuhan pelanggan. Menjadi smart shopper juga bisa dilakukan dengan memilih pembelian produk di platform terpercaya dengan garansi utama standarisasi BPOM serta mengakomodir pembelian berbagai brand dalam satu kali shipping, sehingga tidak meminimalisir sampah pengiriman. Let’s be smart shoppers ya, Bella!Momen spesial seperti valentine bukan alasan untuk mendorong perilaku konsumerisme yang mudah terbawa arus dan mendorong lebih banyak pembelian tanpa pemikiran panjang. Budayakan untuk menjadi smart shopper yang membeli produk sesuai kebutuhan.Kamu bisa memberikan kado spesial bagi orang tersayang di momen Valentine ini dengan mengirimkan kado berupa e-gift card dari Sociolla agar produk yang dibeli sesuai dengan kebutuhan. Khusus di hari Valentine pada 14 Februari 2022, Sociolla juga memberikan diskon hingga 50 persen serta voucher Pink Valentine Monday untuk mendapatkan diskon 10 persendengan potongan harga hingga Rp 50.000 ketika melakukan pembelian sebesar Rp 350.000. Selain itu, selama periode 14 hingga 16 Februari 2022 Sociolla juga memberikan promo gratis ongkir tanpa syarat baik melalui website maupun aplikasi.Di momen hari kasih sayang ini, Sociolla juga mengajak pelanggan untuk semakin menyadari akan pentingnya mengurangi limbah plastik dan memperhatikan kebersihan lingkungan melalui kampanye Love Letter to the Earth. Terhitung sejak 10 hingga 28 Februari 2022, Sociolla akan mengajak pelanggan untuk berpartisipasi pada social media challenge yang akan dihadirkan melalui akun Instagram di mana setiap partisipasi dari tiap pelanggan, Sociolla akan mendonasikan senilai Rp10.000,- ke Greeneration Foundation untuk membersihkan 5 titik di sepanjang sungai Cikapundung di area Kabupaten Bandung.Mulai terapkan kebiasaan untuk memisahkan sampah produk kecantikan dari jenis sampah lainnya di rumah. Dengan memiliki kebiasaan memisahkan sampah produk kecantikan, secara langsung kita dapat mengetahui jumlah sampah yang dihasilkan dalam periode tertentu. Dengan demikian, hal ini dapat mendorong kesadaran diri untuk lebih bijak dalam melakukan belanja produk kecantikan ke depan.Meski terlihat mudah, namun ini tetap membutuhkan komitmen agar tiga langkah ini menjadi hal rutin dan kebiasaan baik bagi pencinta kecantikan. Bagaimanapun, suatu perubahan besar selalu berawal dari hal kecil dan sederhana.