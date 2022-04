Anti Ribet, Ini Tahapan Skincare Routine Amanda Manopo

(yyy)

Merawat diri adalah satu kegiatan yang wajib dilakukan seorang wanita. Bukan hanya untuk terlihat cantik, tetapi merawat diri juga merupakan bentuk mencintai diri sendiri (self love) untuk kulit lebih sehat yang berpengaruh pada kecantikan dari dalam (inner beauty).Begitu pun yang ditanamkan dalam diri bintang sinteron, Amanda Manopo . Bekerja di dunia hiburan, tentu membuatnya kerap menjadi sorotan publik. Baik saat berakting maupun dalam kehidupannya sehari-hari. Untuk itu, Amanda sangat memerhatikan kesehatan kulit yang diyakini dapat menunjang penampilannya.Perempuan berusia 22 tahun itu mengaku lebih sering merawat badan dan rutinitas skincare yang dilakukannya pun tidak sebanyak tahapan seperti K-Beauty yang memiliki 10 step."Untuk perawatan tubuh saya lebih sering mandi. Produknya pun hanya body wash, body lotion dan body serum yang saya gunakan seharian. Sedangkan, untuk wajah skincare yang dipakai juga enggak ribet ya. Paling saya cuci muka, pakai toner, serum, dan night serum udah cukup segitu aja," ungkapnya dalam acara Anniversary Skin Soul by Amanda Manopo yang digelar pada Kamis (31/03/2022) di The Westin Hotel, Jakarta.Dalam kesempatan itu, Amanda juga mengaku memiliki tipe kulit yang kering. Bahkan, tak jarang ia masih kerap mengalami masalah jerawat ketika datang bulan. Meski demikian, pemeran Andin dalam sinetron Ikatan Cinta itu tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut karena punya cara jitu untuk menjaga kesehatan kulitnya."Tips mendapatkan kulit yang sehat yaitu tidur yang cukup, mengonsumsi makanan sehat dan teratur. Untuk lebih efektif biasanya aku tambahkan dengan suntik vitamin C dan kolagen. Namun, selebihnya ya menjaga kebersihan diri aja," pungkas Amanda.