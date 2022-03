Bertransformasi, Song Hye Kyo Tampil Gotik dengan Riasan Smokey Eyes

(Sesekali mencoba riasan smokey eyes ala Song Hye Kyo. Foto: Dok. Bazaar/Instagram Song hyekyo/@kyo1122)

Berikut langkah-langkah membuat smokey eyes ala Song Hye Kyo!

(TIN)

Mungkin bagi pencinta aktris Korea , tidak pernah melihat Song Hye Kyo tampil dengan riasan tebal dan pakaian mencolok. Wanita cantik ini kerap hadir dengan penampilan 'berkelas' dan elegan.Memang tidak dapat disangkal, Song Hye Kyo wanita yang cantik. Dengan rambutnya yang lebat, kulit porselen yang bersinar, dan fitur wajah yang tegas, dia bisa tampil memukau dengan riasan yang paling ringan sekalipun.Tapi, bukan berarti ia tidak bisa bersenang-senang. Buktinya untuk pemotretan di majalah Bazaar, penggemarnya dibuat tercengang.Si cantik kelahiran November 1981 ini mrngubah penamlila tata riasnya 180 derajat dari biasanya. Dari hasil yang dinukil laman Daily Portal, dalam foto tersebut tampak riasan mata smokey eyes dan crop top yang berani.Pinggangnya yang ramping terlihat jelas. Dengan rambutnya yang baru dipotong dalam potongan layer shaggy dan bibir 'telanjang', dia tampak seperti lambang gadis dengan rahasia dalam perasaannya.Melihat dandanan Song Hye Kyo, mungkin kamu ingin meniru riasan pada bagian mata. Ya, smokey eyes, polesan make up yang terkesan misterius namun seksi. Nah untuk tutorial membuat smokey eyes yang mudah, The Wonder Forest bisa dijadikan sontekannya.Langkah 1: Isi seluruh kelopak mata dengan eyeliner hitam. Ini membantu mengintensifkan smokiness dan membuat bayangan bertahan lebih lamaLangkah 2: Tepuk eyeshadow hitam di atas liner Langkah 3: Tarik perlahan warna ke dalam lipatan dan ratakan. Gunakan gerakan stroke pendek ke atasLangkah 4: Dengan kuas pencampur yang lebih besar dan ??bersih, lanjutkan dengan lembut membaurkan tepinya, singkirkan garis kasar itu.Langkah 5: Berkonsentrasi memadukan bayangan ke luar di sudut luar mata dan sudut dalam (ke atas ke arah alis), kamu dapat menambahkan sedikit lebih banyak bayangan untuk menggelapkanLangkah 6: Terapkan bayangan hitam yang sama di bawah garis air, menyatu ke bawahLangkah 7: Ini adalah pencampuran yang sudah jadiLangkah 8: Oleskan maskara ke bulu mata atas dan bawah