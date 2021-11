Rekomendasi Skincare dari Brand Lokal yang Patut Kamu Coba

Sunscreen

Jika kemarin hanya menggunakan kaos nyaman saat meeting online, kini kamu kembali memakai baju kantor yang sudah lama berdiam di lemari pakaian. Termasuk kembali menyentuh peralatan make up dan skincare Melihat pentingnya menjaga kesehatan kulit agar tetap glowing ketika beraktivitas di luar rumah, kanal khusus e-commerce Lazada Beauty World siap memenuhi kebutuhan banyak konsumen dengan berbagai kebutuhan kecantikan dan perawatan kulit yang terkurasi dan berkualitas.Terdapat lebih dari 160 brand skincare lokal dan internasional terkurasi di Lazada Beauty World, berikut di antaranya:Sebagai masyarakat yang tinggal di negara tropis, sunscreen menjadi produk esensial yang harus rutin dikenakan setiap harinya untuk melindungi kulit dari bahaya paparan sinar matahari. "Meskipun kamu bekerja di dalam ruangan, namun sinar matahari tetap bisa menembus kaca. Selain itu, paparan sinar lampu dan blue light dari gadget juga memiliki potensi untuk merusak kulit," tutur Afif Assegaf, Skincare Guru.Oleh karena itu, penting sekali untuk mengaplikasikan sunscreen dengan takaran dua ruas jari sebelum kamu beraktivitas. Selain itu, penting pula untuk memilih sunscreen yang memiliki proteksi cukup untuk melindungi kulit dari UVA dan UVB. Di negara tropis seperti Indonesia, pastikan kamu memilih sunscreen dengan tingkat proteksi minimal SPF 30 dan PA+++ dan melakukan re-apply setiap dua sampai empat jam sekali.Setelah seharian beraktivitas, tentu kulit perlu dibersihkan secara optimal untuk memastikan kulit terbebas dari sisa-sisa debu maupun make up. “Untuk memastikan kulitmu benar-benar bersih, sangat direkomendasikan untuk melakukan metode double cleansing," anjur Afif.Di step pertama, kamu bisa menggunakan pembersih berbahan dasar minyak yang mampu menghapus makeup-mu dengan lebih mudah. Beberapa opsi yang dapat kamu pilih adalah cleansing balm ataupun cleansing oil yang mampu mengangkat kotoran dari kulit secara lembut. Opsi ini sangat cocok dilakukan untuk kamu yang gemar menggunakan make up, khususnya make up waterproof ketika kamu beraktivitas.Setelah membersihkan wajah, sering kali kulit akan terasa sedikit kesat dan kehilangan kelembapannya. Untuk itu penting sekali mengembalikan pH kulit dengan mengaplikasikan toner setelah membersihkan wajah. Kamu bisa menemukan berbagai jenis toner dari brand lokal yang dapat disesuaikan dengan jenis kulitmu. Mulai dari hydrating toner yang mampu menghidrasi kulit sampai ke lapisan terdalam, exfoliating toner untuk mengangkat sel-sel kulit mati sekaligus treatment toner yang dirancang khusus untuk mengatasi masalah kulit tertentu.Salah satu masalah kulit yang kerap dialami saat pandemi adalah munculnya jerawat yang disebabkan dari pemakaian masker secara terus menerus. Ketika kamu kembali bekerja di kantor, tentu kamu perlu menggunakan masker selama kurang lebih 8 jam per harinya, dalam jangka waktu tersebut, kulit akan terus-menerus mengalami gesekan dengan masker. Hal ini tentu dapat memicu peradangan pada kulit.Ditambah lagi, hawa panas yang muncul pada saat kamu berbicara atau menghembuskan nafas, membuat wajah menjadi lembap dan berkeringat. Kondisi inilah yang dapat menyebabkan munculnya jerawat atau yang umumnya dikenal dengan istilah maskne (masker acne).Setelah menggunakan serum, jangan lupa mengaplikasikan moisturizer untuk mengunci kelembapan kulitmu. Saat kulit terhidrasi dengan baik, maka lapisan perlindungan kulit dapat berfungsi secara optimal sehingga ini dapat mencegah timbulnya permasalahan pada kulit.Selain itu, pengaplikasian moisturizer yang disesuaikan dengan kondisi kulit juga mampu menjadikan kulit lebih sehat bercahaya serta terhindar dari tanda-tanda penuaan, seperti kulit yang mulai mengendur karena kehilangan elastisitasnya.