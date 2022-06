Cryotherapy, Cara Baru agar Wajah Awet Muda

(Cryotherapy adalah prosedur pembekuan jaringan di permukaan kulit atau mukosa menggunakan zat yang disebut cryogens. Cryotherapy, kadang-kadang dikenal sebagai terapi dingin, adalah penggunaan suhu rendah secara lokal atau umum dalam terapi medis. Cryotherapy dapat digunakan untuk mengobati berbagai lesi jaringan. Foto: Dok. Cryo.com)

Sejak profil atlet ekstrem Belanda mulai meningkat dua tahun lalu, melalui saluran YouTube-nya sendiri dan pertarungan sengit antara Gwyneth Paltrow yang menggunakan bola kristal, semakin banyak orang yang terjun ke perairan Arktik atas nama kesehatan.Menurut prinsip inti dari metode Wim "The Iceman" Hof, paparan suhu dingin yang ekstrem memicu berbagai manfaat kesehatan yang mencakup pengurangan lemak dan peradangan, keseimbangan hormon, tidur nyenyak, dan pelepasan endorfin.Ternyata, suhu di bawah nol juga bagus untuk mengobati hal-hal yang dangkal, seperti bengkak pada wajah yang dapat terjadi setelah makan malam berlebihan dengan koktail, atau bintik-bintik coklat yang muncul setelah beberapa dekade di bawah sinar matahari.Menurut ahli kulit kosmetik New York Paul Jarrod Frank, beberapa faktor, termasuk penggunaan masker pandemi, obsesi kolektif kami dengan perawatan kulit yang kuat dan terlalu banyak minuman keras, menyebabkan lonjakan minat untuk semua hal cryotherapy “Masker, penggunaan asam dan retinol yang berlebihan, konsumsi alkohol dan natrium yang berlebihan telah mengakibatkan kulit seseorang bisa menjadi lebih meradang dan bengkak,” catat Frank, seperti dinukil dari New York Post.“Dan cryotherapy adalah prosedur tanpa waktu henti yang hebat yang segera mengurangi bengkak dan mengencangkan pori-pori,” tambahnya.Sementara Frank's Signature Cryo Facial menjanjikan, menurut umpan Instagram populernya, "Untuk mengontraksikan serat otot untuk mengecilkan pori-pori, sekaligus mengurangi bengkak, peradangan, jerawat, dan kemerahan."Glacial Rx, yang ditawarkan oleh sesama dokter kulit New York Bruce Katz dan Dendy Engelman, dapat beralih antara de-puffing sementara dan perubahan kulit yang lebih tahan lama, yaitu menghilangkan bintik-bintik penuaan dan kantong hiperpigmentasi yang lebih besar.Perangkat medis Kelas II yang disetujui FDA, Glacial Rx adalah yang pertama dari jenisnya di mana menggunakan pendinginan kontak terkontrol untuk mengobati tidak hanya bengkak dan bintik hitam, tetapi juga kemerahan yang disebabkan oleh rosacea dan eksem. “Ini adalah teknologi baru,” ujar Katz.Ini dikembangkan oleh dokter di Harvard, dan menggunakan apa yang dikenal sebagai 'cryomodulation.' Pada dasarnya, ini adalah probe yang didinginkan hingga suhu tertentu, tergantung pada kondisi yang ditangani. Atau mereka bisa mengubah setting untuk menggunakannya sebagai facial, untuk mengangkat sel kulit mati.Ini memiliki banyak aplikasi dan telah bekerja dengan sangat baik. Meskipun cryo facial memberikan hasil instan, jika berumur pendek, menyegarkan dan mencerahkan, bintik-bintik coklat membutuhkan waktu lebih lama untuk menghilang tetapi hasilnya permanen.Kulit menjadi sedikit berkerak setelah perawatan. Ini menghancurkan sel-sel pigmen hiperaktif , sehingga berubah menjadi sedikit keropeng.Tapi kemudian itu hilang. Tentu, kamu dapat menggunakan nitrogen cair untuk membekukan bintik cokelat, tetapi kemudian kamu akan mendapatkan bintik putih di tempatnya. Itu tidak terjadi dengan Glacial Rx. Tetapi tidak perlu pergi ke dokter kulit untuk ikut serta dalam kegemaran cryo.