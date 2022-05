Ladies, Ini 5 Keunggulan Make Up dari Bahan Organik

Mengandung bahan-bahan yang menyehatkan kulit

Mengurangi paparan bahan berbahaya

(Make up dari bahan organik sangat disarankan untuk pemilik kulit sensitif. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Lebih jarang sakit kepala akibat bau

(Produk organik biasanya mengandung bahan-bahan seperti minyak alpukat, shea butter, minyak rosehip, minyak jojoba. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Menurunkan risiko iritasi kulit

Lebih aman untuk kulit sensitif

Saat ini, banyak merek kosmetik lokal mengeluarkan produk make up organik. Produk semacam ini banyak digemari karena manfaatnya yang dianggap lebih baik untuk kulit.Untuk kamu yang ingin mencoba produk make up organik, berikut lima keunggulannya yang perlu diketahui, dikutip dari Healthline!Selain menyempurnakan tampilan wajah, make up organik juga dapat meningkatkan kesehatan kulit. Produk organik biasanya mengandung bahan-bahan seperti minyak alpukat, shea butter, minyak rosehip, minyak jojoba.Menurut artikel dari Journal of Molecular, minyak ini memiliki sifat anti-inflamasi, antioksidan, dan membantu perbaikan kulit. Make up organik juga diwarnai dengan pigmen tumbuhan seperti ekstrak buah. Meskipun tidak ada bukti kuat tentang manfaat pigmen tumbuhan pada kulit, diperkirakan bahan-bahan ini dapat menutrisi kulit dengan vitamin dan antioksidan.Banyak orang menyukai make up organik karena memiliki lebih sedikit bahan sintetis yang berpotensi berbahaya, paraben misalnya. Paraben adalah bahan pengawet sintetis yang sering ditemukan pada kosmetik biasa. Tubuh menyerap paraben melalui kulit dan mengeluarkannya melalui urin. Paparan paraben yang tinggi menyebabkan tingginya kadar dalam urin.Sebuah studi tahun 2016 di Environmental membandingkan tingkat paraben urin dari 106 wanita hamil dengan tingkat hormon reproduksi dan tiroid dalam darah mereka.Setelah menganalisis data, para peneliti menemukan hubungan antara paraben dan gangguan hormon selama kehamilan, yang dapat meningkatkan risiko efek samping kelahiran.Beberapa perusahaan mengharumkan make up dengan wewangian buatan. Biasanya, ini dilakukan untuk menutupi bahan lain atau meningkatkan branding produk.Bau menyengat dapat memicu sakit kepala pada orang yang rentan terhadap migrain. Bagi beberapa orang, ini mungkin termasuk wewangian yang digunakan dalam make up beraroma. Karena riasan alami biasanya bebas pewangi. Nah, make up organik bisa menjadi alternatif yang ideal jika kamu sensitif terhadap bau menyengat.Pengawet, pewarna, dan pewangi dalam make up biasa dapat menyebabkan dermatitis. Sehingga mengakibatkan ruam merah yang gatal karena sensitivitas kulit atau reaksi alergi.Studi tahun 2018 menunjukkan risiko sensitivitas kulit berbagai produk dengan wewangian. Dibandingkan dengan produk bilas seperti sampo dan pembersih, produk seperti lipstik dan perona mata lebih cenderung menyebabkan masalah kulit karena dipakai dalam waktu lama. Menggunakan make up organik tanpa bahan pengawet, pewarna, dan pewangi dapat membatasi risiko iritasi kulit.Produk alami umumnya dapat ditoleransi dengan baik oleh orang-orang dengan kulit sensitif. Sebaliknya, kosmetik biasa sering memicu flare-up dan meningkatkan iritasi. Misalnya, penderita eksim dianjurkan untuk menggunakan produk tanpa pewarna sintetis. Karena itu, make up organik sangat disarankan untuk pemilik kulit sensitif.