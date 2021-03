Begini Caranya agar Eye Shadow Awet di Kelopak Mata Berminyak

Cuci dan bersihkan wajah

Aplikasikan primer

(Aplikasiksan primer agar make up bertahan lebih lama di wajah. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Pilih eye shadow palet terpercaya

Gunakan setting spray

(yyy)

Kelopak mata yang berminyak seringkali membuat sulit ketika sedang mengaplikasikan eye shadow. Dan terkadang, kelopak mata yang berminyak tersebut justru membuat eye shadow cepat luntur sehingga diperlukan retouch yang tentunya sangat tidak praktis.Namun, kamu tidak perlu khawatir karena ada beberapa cara yang bisa membuat riasan matamu tetap awet meskipun memiliki kelopak mata yang berminyak, begini caranya:Menurut Heather Adessa, penata rias yang berbasis di New York dan CEO Glo Beauty Bar, untuk mengatasi kelopak mata yang berminyak adalah dengan melakukan pembersihan pra-make up. "Aku selalu menyarankan untuk mencuci muka di pagi hari, sekalipun Anda sudah mandi di malam hari. Hal ini untuk menghindari adanya kotoran atau bakteri dari bantal di wajah ketika akan merias wajah,” katanya.Sebelum kamu mengaplikasikan make up, Adessa menyarankan untuk menggunakan primer pada wajah. “Ini bukan hanya untuk tren semata, primer berguna agar make up bertahan lebih lama di wajah Anda. Jika tidak menggunakan primer, biasanya make up akan hilang dalam waktu tiga hingga lima jam, apalagi ketika Anda berkeringat.”Setelah menggunakan primer dan mempersiapkan tampilan untuk mata, Adessa menyarankan untuk memilih eye shadow palet yang memang sudah terpercaya. “Beberapa merek lebih mudah pudar dibandingkan merek lainnya. Usahakan pilih eye shadow palet yang memang sudah terpercaya dan teruji atau yang memang menjadi favorit Anda.”Setelah mengaplikasikan eyeshadow, Adessa merekomendasikan setting spray agar riasan kamu lebih awet. “Menggunakan setting spray dapat membantu make up Anda bertahan lama bahkan sampai seharian. Menggunakan setting spray sangat penting, terutama jika anda ingin menggunakan make up sampai lebih dari delapan jam," sarannya.