Seberapa Penting Essence untuk Perawatan Kulitmu?

Jakarta: Essence adalah salah satu produk yang biasa digunakan untuk merawat kulit karena berbagai manfaat yang diberikan. Namun apakah perawatan kulit jadi kurang afdol ketika kita meninggalkan penggunaan produk yang satu ini?



Dikutip dari Real Simple, memakai essence adalah pilihan. Namun kamu perlu mempertimbangkan juga manfaatnya.



"Terutama saat ini, saat mengenakan masker wajah, menggunakan toner (atau essence) yang mengandung serum yang menghidrasi beberapa kali sehari akan sangat bermanfaat," kata ahli kecantikan selebriti, Renee Rouleau.



“Produk-produk ini memanjakan dan menenangkan sel-sel kulit yang haus dengan memberikan kelembapan jauh ke dalam kulit. Melakukan ini beberapa kali sehari akan menghilangkan kotoran dan penumpukan minyak sekaligus menenangkan kulit,” lanjutnya.



Simon Ourian, MD, dokter kulit bersertifikat dan pendiri Epione Beverly Hills menyaraknkan agar kamu memakai essence di pagi dan sore hari sebagai rutinitas perawatan kulit.



Sementara Vanessa Lee, RN, yang merupakan perawat estetika dan pendidik injeksi, juga sebagai pendiri The Things We Do di Los Angeles hanya mengingatkan kamu untuk berhati-hati terhadap bahan essence. Sebab beberapa di antaranya diformulasikan dengan bahan pencerah yang dapat membuat kulit kamu lebih fotosensitif (artinya kulit kamu lebih sensitif terhadap sinar matahari).



Jadi memakai essence atau tidak tetap pada pilihan kamu. Selamat memutuskan!

