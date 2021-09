Bahan-bahan Pembersih Wajah yang Cocok untuk Setiap Jenis Kulit

1. Retinol

Memilih kandungan pada skincare sangatlah penting, salah satunya adalah pembersih wajah. Ada banyak bahan dalam pembersih wajah yang efektif dalam merawat berbagai tipe jenis kulit . Misalnya saja, jenis kulit berminyak tentu akan membutuhkan bahan pembersih yang berbeda dengan jenis kulit kering.Berikut ini adalah bahan-bahan yang terdapat dalam pembersih wajah serta jenis kulit yang cocok untuk menggunakannya:Retinol merupakan turunan dari vitamin A. Retinol befungsi untuk meningkatkan pergantian sel kulit, yang dapat menghilangkan sel kulit mati dan menggantinya dengan sel sehat."Retinol ini bahan yang cocok untuk digunakan pada kulit berminyak. Jika kamu memiliki kulit kering atau sensitif, mulai dengan retinol dengan konsentrasi yang lebih rendah," kata Carol Cheng, MD, seorang dermatologis dan asisten profesor klinis di Geffen School of Medicine di UCLA.“Asam salisilat adalah asam beta hidroksi, yang berarti sangat bagus untuk mengurangi produksi minyak dan menghilangkan sel kulit mati. Ini larut dalam minyak, yang memungkinkannya untuk menembus ke dalam pori-pori,” kata Susan Massick, MD, seorang ahli dermatologi dan profesor Dermatologi di The Ohio State University Wexner Medical Center.Asam salisilat cocok digunakan pada jenis kulit yang berminyak atau mudah berjerawat. Jika kamu memiliki kulit sensitif atau kering, sebaiknya batasi penggunaannya karena dapat membuat kulit kering dan iritasi.Ceramides adalah lipid, atau lemak, yang ada secara alami di kulit kita. Cheng mengatakan lipid ini ditemukan dalam konsentrasi tinggi di lapisan atas kulit kita, yang membantu berfungsi sebagai penghalang terhadap lingkungan luar. Cocok digunakan untuk kulit kering atau sensitif.Vitamin C adalah antioksidan, yang berarti dapat membantu mengurangi pembentukan radikal bebas dan karenanya, efek berbahaya dari radikal bebas pada kulit. Semua jenis kulit bisa menggunakan pembersih wajah yang mengandung vitamin C. Namun, jika kamu baru menggunakannya, Massick merekomendasikan untuk memulai dengan konsentrasi rendah untuk menghindari potensi kering dan iritasi.