Ini Pelembap dengan Bahan Aktif Retinol yang Dapat Mengatasi Berbagai Masalah Kulit

Melihat antusiasme beauty enthusiast yang tertarik dengan produk Skin Barrier Water Cream Dear Me Beauty pun semakin semangat untuk menghadirkan produk lain dari lini yang sama.Setelah ditinjau oleh dermatologis dan pakar kecantikan, merek produk kecantikan lokal ini menemukan formulasi generasi baru retinol 2 persen HPR Retinoate yang stabil untuk dipakai setiap hari dan bekerja secara efektif untuk memperbaiki kulit selama 14 hari melalui Overnight Renewal Water Cream.Nikita Wiradiputri, CEO Dear Me Beauty mengatakan berbeda dengan kandungan retinol biasanya, bahan aktif Hydroxypinacolone (HPR) Retinoate yang terkandung di dalam pelembap Overnight Renewal Water Cream teruji secara dermatologis, non-comedogenic, serta aman untuk semua jenis kulit tanpa menimbulkan iritasi."Bahan aktif 2 persen HPR Retinoate dirancang untuk menangani berbagai masalah kulit seperti mengurangi tanda penuaan, mencerahkan wajah dan menyamarkan noda hitam, serta mengatasi jerawat, dan memperbaiki tekstur kulit dalam dua minggu," jelas Nakita.Selain itu, meski 2 persen HPR Retinoate menjadi kandungan andalan, Overnight Renewal Water Cream juga diperkaya dengan bahan-bahan lainnya yang memiliki fungsi untuk menghidrasi secara ekstra. Seperti Glycerin, NMF (Natural Moisturizing Factors), Adenosine, Triple Hyaluronic Acid, dan Blueberry Extract."Kandungan dengan konsentrasi kelembaban yang tinggi tadi mampu memberikankelembapan dan hidrasi secara ekstra ke lapisan kulit terdalam dan mengurangi produksi sebum berlebih. Dengan kandungan retinol yang stabil, lembut, dan aman bagi kulit, pelembap ini aman digunakan mulai dari usia 12 tahun apabila mengalami masalah jerawat akut atau memerlukan perawatan jerawat yang lebih intensif," ungkap Nakita.Lebih lanjut, Nikita menyampaikan bahwa umumnya retinol memang ditemukan dalam toner dan serum, namun Dear Me Beauty ingin menghadirkan sesuatu yang baru."Dengan kampanye #MoisturizerNaikLevel, kami ingin terus meningkatkan level produk kami di industri kecantikan, salah satu perwujudannya melalui Overnight Renewal Water Cream yaitu pelembap yang memiliki fungsi ganda; melembapkan dan mengatasi berbagai permasalahan kulit secara ekstensi. Terlebih, pelembap kami cocok bagi mereka yang berada di iklim tropis,” pungkas Nikita.