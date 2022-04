5 Manikur dan Desain Kuku Prancis, Siapa Tahu Pas Buat Lebaran

(Buah merah. Foto: Dok. Allure.com)

Buah merah

(Tie-dye. Foto: Dok. Allure.com)

Tie-dye

(Tipe berbentuk V. Foto: Dok. Instagram Yeswhat Nails/yeswhatnails)

Tipe berbentuk V

(Kupu-kupu. Foto: Dok. Allure.com)

Kupu-kupu

(Prancis x 5. Foto: Dok. Instagram Yeswhat Nails/yeswhatnails)

Prancis x 5

(TIN)

Daya tahan manikur Prancis tidak dapat disangkal. Namun, seniman kuku Gina Edwards mengakui bahwa manikur Prancis mungkin tidak disukai karena dianggap kurang kreatif. Bagi Edwards, orang memandang Prancis itu klasik dan tetap setia pada putih. Dan itu yang membuat 'biasa'.Namun, di tahun 2022 ini, manikur ini telah melahirkan lusinan desain warna-warni yang berbeda. Ya, seniman kuku jenius telah memamerkan hasil tak terduga mereka di Instagram, dengan bulan sabit di neon, tie-dye, dan telur — ya , telur, khususnya sunny side up.“Saya suka menganggap manikur Prancis sebagai blazer. Tidak akan pernah ketinggalan zaman, cocok dengan segalanya, tetapi ada juga banyak cara untuk membuatnya terasa lebih muda, segar, dan diperbarui. Semua bergantung pada pilihan warna, bentuk, lebar, pola dapat membuatnya benar-benar terasa baru dan berbeda,” papar seniman kuku Betina R. Goldstein.Manikur Perancis bekerja pada kuku panjang dan pendek. Plus, ujungnya dapat dicat pada kuku 'telanjang', sehingga kuku bisa dibiarkan tumbuh tanpa harus kembali ke salon.Nah, menukil dari laman Allure, seniman kuku yang berbasis di New York City, Lolly Koon, merekomendasikan untuk memulai dengan meletakkan kuas cat di tengah kuku dan membuat garis kecil. Kemudian, buat busur di setiap sisi kuku yang terhubung dengannya. Kemudian, voila, kamu akan mendapatkan tipe bulan sabit.Taburkan bermacam-macam ceri atau stroberi kecil di atas Manikur Prancis klasik seperti yang dilakukan oleh seniman kuku yang berbasis di Miami, Kimberly Thu pada beberapa kliennya. Buah-buahan dengan warna lain, seperti lemon, jeruk, semangka, dan anggur, pasti sama menyenangkannya.Tie-dye mungkin telah mengambil alih lemari pakaian kamu sejak lama. Tetapi apakah kamu sudah mempertimbangkan untuk menambahkan estetika nostalgia ke kuku? Le dan seniman kuku Inggris Rosie Lynall, alias Nails Bab, melukis di busur ROYGBIV sebelum mengaduknya bersama untuk mendapatkan tipe pelangi psikedelik mereka.Tidak peduli apa bentuk kuku kamu — almond, peti mati, bulat, persegi — kamu dapat menyempurnakan manikur Prancis dari potongan bulat di sekitar ujung hingga V yang tajam untuk menekankan area yang sama. Basis krem ??membantu membuat hasil karya Riley Miranda terlihat semarak mungkin.Seniman kuku yang berbasis di London Pria B alias BhamBNails melengkapi titik pelanginya dengan mata. Anouska Anastasia, salah satu pendiri Nuka Nails London, membuktikan betapa bagusnya tampilan ini pada paku persegi di sudut kiri bawah. Seniman kuku yang berbasis di Barcelona, ??Violetta alias @yeswhatnails memamerkannya dengan top coat matte.Dengan fashion tahun 90-an yang memengaruhi tren kuku, manikur kupu-kupu kembali muncul. Namun, seniman kuku yang berbasis di New York City, Honey, mengatakan kepada Allure kupu-kupu mewakili kelahiran kembali. Riley Miranda menempelkan glitter berbentuk kupu-kupu di seluruh manikur Prancisnya. Humphrey mengambil pendekatan serupa untuk mencari Dua Lipa, sementara Nyah melukis sayapnya yang saling bertautan dan ujung bulan sabit emas dengan tangan.Artis kuku Yeswhat Nails menyebut tampilan ini "warna gadis panas". Tampilannya menggambarkan Prancis klasik dengan menambahkan nuansa bergaris tambahan.Kuku berukuran sedang ini lengkap dengan lima warna, tetapi dengan kuku yang lebih panjang (atau garis yang lebih tipis). Tiru nuansa cerah ini untuk tampilan musim panas, atau ganti dengan warna gadis pastel atau warna gadis Pride.