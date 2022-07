Erha Ultimate Hadirkan Penawaran Terbaik di Jakarta x Beauty 2022

(Erha Ultimate bertransformasi dalam mendukung kebutuhan para pelanggan setianya dan menjadi klinik kulit pertama yang memiliki New Brand Clinical Program. Foto: Dok. Istimewa)

(Gelaran acara Jakarta x Beauty merupakan acara tahunan dengan menghadirkan lebih dari 200 merek kecantikan. Dan Erha Ultimate juga turut memeriahkannya. Foto: Dok. Istimewa)

(TIN)

Industri kecantikan merupakan salah satu industri yang dinamis dan inovasi menjadi tuntutan utama bagi industri kecantikan di Indonesia yang merupakan pangsa pasar terbesar di bisnis kecantikan dan perawatan kulit.Di ajang Jakarta x Beauty 2022, salah satu pameran skincare dan kosmetik Erha Ultimate sebagai pelopor klinik perawatan kulit dan rambut yang mengawali penerapan Smart Digital Clinic memberikan pengalaman terbaik untuk konsumennya dan sebagai Top of Mind Leading Dermatology Company pertama di Indonesia dengan pengalaman hampir 23 tahun.Erha Ultimate ikut memeriahkan acara Jakarta x Beauty dengan mengusung tekhnologi Skin Age Detector sebagai teknologi berbasis Artificial Intelligence. Teknologi ini digunakan untuk menganalisa tanda-tanda penuaan kulit seperti permasalahan kemerahan pada kulit, hiperpigmentasi, garis-garis halus atau kadar minyak.Selama acara ini berlangsung sampai Minggu, 31 Juli 2022, Erha Ultimate juga menyediakan layanan gratis konsultasi langsung dengan Skin Expert yang teristimewa menawarkan gratis Digital Moisture Monitor untuk kulit.Gelaran acara Jakarta x Beauty merupakan acara tahunan dengan menghadirkan lebih dari 200 merek kecantikan. Tidak hanya brand make up dan skincare saja yang turut berpartisipasi namun juga terdapat skin clinic dalam gelaran acara tersebut.Beberapa tahun terakhir, masyarakat telah menyadari kehadiran skin clinic dapat membantu mengatasi permasalahan kulit yang dihadapi.Pengetahuan konsumen yang semakin besar dan kesadaran yang makin tinggi bahwa merawat kesehatan kulit dan rambut itu sendiri tentunya tidak akan maksimal jika hanya dengan menggunakan skincare semata, maka konsumen mendapatkan pilihan untuk dapat memilih klinik perawatan kulit dan rambut yang sesuai.Selain itu, klinik kulit dianggap lebih efektif untuk mencapai skin goals karena pasien akan mendapatkan solusi dan program yang tepat.Saat ini, masyarakat memilih klinik kulit yang paling sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Selain disuguhkan bermacam fasilitas menarik, masyarakat juga memilih klinik dengan dokter spesialis kulit atau expert dermatology yang berpengalaman dan didukung alat serta teknologi canggih untuk menunjang proses treatment.Terdapat beberapa pilihan perawatan yang sedang populer saat ini di antaranya laser by Picosure, plasma skin rejuvenation, DNA Salmon injection, IPL, microdermabrasion, microneedling, facial, hingga yang teranyar Profhilo dan active growth factor.Lebih lanjut, masyarakat mempertimbangkan harga dan pelayanan yang sesuai serta fasilitas membership atau menawarkan diskon yang menarik untuk beberapa perawatan tertentu.Melihat peluang tersebut, Erha Ultimate bertransformasi dalam mendukung kebutuhan para pelanggan setianya dan menjadi klinik kulit pertama yang memiliki New Brand Clinical Program untuk memudahkan konsumen menemukan solusi dari setiap permasalah kulit dan rambutnya.Erha Ultimate mulai mengembangkan beberapa transformasi yang telah dilakukan sejak pertengahan tahun lalu, di mana customer centric menjadi salah satu pilihan business flow di ERHA. Didukung pula oleh expert dermatologist untuk mengatasi berbagai masalah kulit dan rambut dengan program yang dipersonalized sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kulit customer dari semua gender, kalangan, dan semua umur (anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua).“Transformasi yang dilakukan Erha adalah komitmen kami untuk selalu berinovasi untuk bisa memberikan pelayanan terbaik menyesuaikan kebutuhan konsumen kami, baik melalui program-program yang disiapkan dari masing-masing lini," papar Noviana Supit, Director of Erha Clinic Group."Brand Erha Ultimate Anti Aging, Erha Ultimate Brightening, Erha Ultimate Acne Cure, Erha Ultimate Hair Care, Erha Ultimate Make Over, Erha Ultimate Skin Health, Erha Ultimate Atopy Cure, dan juga melalui digitalisasi yang akan memberikan kemudahan konsumen untuk mengakses ERHA dari mana saja, kapan saja,” pungkas Noviana Supit.