3 Penyebab Bulu Mata Rontok

1. Maskara

2. Penjepit bulu mata

3. Masalah kesehatan

(TIN)

Mengalami kerontokan bulu mata tentunya bisa mengganggu dan membuat tak nyaman. Dan memang, penyebab kerontokan bulu mata bisa terjadi karena penggunaan maskara atau ekstensi bulu mata, dan berbagai masalah lainnya.Namun, jika kamu memerhatikan bahwa bulu mata mengalami kerontokan dari biasanya mungkin itu bisa terjadi karena masalah lainnya. Menurut Byrdie seorang pemerhati kecantikan, pada umumnya manusia kehilangan rata-rata empat bulu mata per hari. Jadi, beberapa bulu mata yang terjatuh beberapa helai per hari masih tergolong normal.Namun, jika kamu mengalami kerontokan bulu mata yang sangat banyak di sepanjang garis mata mungkin perlu memberikan perhatian lebih. Dilansir dari The List, berikut adalah beberapa penyebab kerontokan bulu mata Byrdie mencatat bahwa selain menyebabkan keausan, maskara dapat menyebabkan penurunan bulu mata secara perlahan karena alergi. Jika kulit kamu bereaksi buruk dengan beberapa bahan kimia yang digunakan dalam maskara yang digunakan, itu bisa menjadi penyebab terjadinya kerontokan bulu mata.Penggunaan maskara yang tidak tepat tersebut, bisa menjadi penyebab alergi dan membuat mata menjadi bengkak , gatal, dan berair yang tentunya dapat merusak kesehatan pada area mata.Untuk itu, jika hal ini menjadi penyebabnya maka sebaiknya kamu menghentikan penggunaan maskara tersebut dan memberikan waktu istirahat dari penggunaan make up dan maskara selama beberapa hari. Untuk mencegah hal tersebut terjadi, kamu bisa memilih make up mata yang ramah untuk kulit sensitif setelah keadaan bulu mata membaik.Selain penggunaan maskara, penjepit bulu mata juga bisa menjadi salah satu penyebab kerontokan pada bulu mata. Menjepit bulu mata terlalu kencang, bisa membuat bulu mata menjadi lebih rapuh dan lebih mudah rontok.Selain itu, jika kamu tidak membersihkan penjepit bulu mata sceara berkala maka penumpukan bakteri di dalamnya bisa merusak bulu mata karena penjepit bulu mata bisa menjadi sangat lengket dan menarik bulu mata yang sangat halus tersebut.Selain penggunaan make up, bulu mata yang rontok juga bisa terjadi karena masalah kesehatan. Good Housekeeping mencatat bahwa masalah tiroid dapat secara drastis memengaruhi berbagai proses biologis, termasuk pertumbuhan dan kerontokan bulu mata.Baik hipotiroidisme dan hipertiroidisme menyebabkan bulu mata menipis. Ini mungkin berkaitan dengan masalah pengaturan suhu, rambut rontok, perubahan nafsu makan, dan masalah terkait hormon lainnya. Bicaralah dengan profesional kesehatan untuk mendapatkan diagnosis resmi.