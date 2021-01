(Baik kulit sensitif ataupun tidak, kamu tetap harus membersihkan riasan sebelum tidur ya! Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

(yyy)

Merias wajah merupakan hobi yang dapat membuat wanita lebih cantik dan percaya diri. Namun sayangnya, seringkali wanita tidak bisa maksimal mengaplikasikan make up karena memiliki kulit atau mata yang sensitif.Jika kamu merupakan salah satu orang yang memiliki wajah sensitif, mulai sekarang kamu tak perlu khawatir. Melansir Times of India, berikut delapan tips make up sederhana yang bisa kamu tiru, diantaranya:Kamu harus rutin membersihkan brush atau alat make up. Jika tidak, debu dan kotoran akan menumpuk di brush dan bisa menjadi penyebab mata kamu infeksi.Jangan terpengaruh dengan harga produk yang murah. Investasikan produk make up kamu dengan label fragrance-free atau tanpa parfum untuk menghindari iritasi di kulit atau mata.Kulit dan mata yang sensitif akan lebih rentan mengalami infeksi. Oleh sebab itu, kamu harus membersihkan tangan kamu sebelum memulai merias wajah.Jika kamu sudah lama tidak menggunakan produk make up tertentu, sebaiknya ganti produk itu itu dengan yang baru. Tanpa kamu sadari, mungkin itu yang menyebabkan kulit sensitif kamu terluka.Jika kamu memiliki mata yang sensitif, kamu harus menghindari menggambar liner dari bagian dalam mata. Sebaiknya, gambar liner di bagian luar mata menggunakan pensil ya beauty!Selalu gunakan obat tetes mata 30 menit sebelum kamu mengaplikasikan make up. Jika tidak, mata kamu mungkin akan jadi lebih sensitif saat dirias.Eye shadow dengan tekstur bubuk tidak baik untuk mata yang sensitif karena itu akan rontok dan mengiritasi mata. Sebagai solusinya, gunakan eye shadow krim, karena itu lebih lengket dan bagus saat diaplikasikan di kelopak mata kamu.Baik kulit sensitif ataupun tidak, kamu tetap harus membersihkan riasan sebelum tidur ya! Jangan pernah menyentuh kasur sebelum kamu membersihkan make up. Tentu hal ini untuk menghindari kotoran riasan kamu menempel di kasur atau bantal.