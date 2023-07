Supermodel berpengaruh di dunia

Supermodel, Kendall Jenner dinobatkan sebagai global brand ambassador terbaru L’Oréal Paris mulai September 2023. Menurut merek kecantikan ternama asal Paris itu, Kendall adalah seorang wanita muda yang kuat, berpengaruh, dan berbakat yang terus memikat hati Gen-Z.Perempuan berusia 27 tahun itu merupakan sosok yang paling dipuja di industri fesyen. Ia juga merupakan seorang pengusaha dan ikon media yang diikuti oleh lebih dari 350 juta orang. Maka, tak heran jika Kendall Jenner telah menjadi panutan bagi generasinya.Lahir di Los Angeles tahun 1995, Kendall telah menjadi supermodel terbesar dan salah satu wanita paling berpengaruh di dunia. Sejak tahun 2007, bersama saudara-saudaranya, Kendalltelah tumbuh dengan dunia sebagai penontonnya, dalam serial televisi di eranya 'Keeping up with the Kardashians' yang mengikuti kehidupan keluarganya.Memulai karir sebagai model sejak usia 13 tahun, ia telah mencapai status supermodel pada usia 22 tahun. Ia juga banyak berkolaborasi dengan beberapa rumah mode dan merek fesyen paling kuat di dunia. Saat ini, Kendall bahkan berdiri sebagai simbol dan ikon pemberdayaan wanita modern.Sebagai bagian dari keluarga yang dipimpin oleh seorang wanita kuat yang telah merintis jalan baru dan mendefinisikan ulang kesuksesan bagi dunia modern, Kendall Jenner adalah contoh solidaritas dan persaudaraan. Jauh dari kamera, setiap anggota keluarganya telahmenempa jalan mereka sendiri sambil mendukung yang lain di jalan mereka.Masing-masing telah bertanggung jawab atas identitas dan jalan hidupnya sendiri, mengukir kisah unik mereka sekaligus menunjukkan bagaimana wanita dapat tumbuh bersama dan saling mengangkat satu sama lain.Dengan 350 juta pengikut di media sosial, Kendall Jenner memiliki platform media globalnya sendiri, di mana ia menjadi pemimpin redaksinya. Dengan kewenangan penuh atas apa yangdibagikannya kepada dunia, ia menginspirasi para wanita untuk menjadi diri mereka sendiri dan membagikan kehidupan mereka dengan cara mereka sendiri. Saat ini, akun Instagramnya pun masuk dalam jajaran akun ke-12 yang paling banyak diikuti.Kendall Jenner telah menjadi ikon dan kisah sukses global yang sesungguhnya. Selama bertahun-tahun, supermodel ini telah menggunakan posisi dan platformnya yang sangat kuat untuk berbicara secara terbuka tentang perjuangannya melawan kesehatan mental dan kecemasan.Kejujurannya telah membantu memulai percakapan di antara jutaan perempuan dan gadis muda yang mengaguminya, dan yang terpapar potensi bahaya media sosial setiap hari. Karena dengan mengetahui bahwa Kendall Jenner juga berjuang melawan rasa insecure juga mengizinkan para perempuan muda untuk terbuka tentang masalah mereka dan menciptakan support system sepanjang jalan mereka menemukan self-worth.Delphine Viguier-Hovasse, L’Oréal Paris Global Brand President mengungkapkan bahwa L'Oréal Paris merasa terhormat untuk mengumumkan kerjasama dengan salah satu wanita paling kuat di dunia. Ini adalah sebuah pencapaian baru dalam misi L'Oréal Paris untuk memberdayakan setiap perempuan, di mana pun mereka berada."Di waktu yang lain, Kendall Jenner mungkin bisa sesukses sekarang, namun nilai dan pilihannya serta citranya mungkin ditentukan atau bahkan dikendalikan oleh orang lain.Namun, tidak ada yang mendefinisikan Kendall Jenner selain Kendall Jenner. Dia adalah perwujudan dari semua yang diperjuangkan oleh Gen-Z, memiliki citranya sendiri, denganbangga menumbuhkan harga dirinya, dan menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama," tutup Viguier-Hovasse dalam siaran pers.