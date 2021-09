6 Langkah Tampil Cantik ala Unnie Korea

Tampil cantik ala unnie Korea (Foto: BNB)

Jakarta: Make up ala Unnie Korea telah menjadi salah satu kiblat buat para beauty enthusiast di Indonesia. Riasan wajah yang simpel dan natural membuat Korean make up look menjadi andalan sehari-hari.



Buat kamu yang suka dan kerap tampil dengan Korean Make up Look, yuk ikuti aja langkah-langkah tutorial dari Barenbliss (BNB) di bawah ini:

1. Bersihkan wajah dan gunakan skincare

Para pencinta K-Beauty pasti sudah mengetahui bahwa orang Korea sangat peduli dengan kebersihan dan kesehatan kulitnya. Maka, membersihkan wajah dan menggunakan skincare merupakan agenda wajib sebelum atau sesudah menggunakan make up. Tujannya, menghindari penumpukan minyak dan debu diwajah yang akan menimbulkan jerawat.



Jangan lupa memakai skincare yang menutrisi kulit dan wajib menggunakan sunscreen untuk memproteksi kulit wajah dari pancaran sinar UV dan blue light.

2. Minimalkan complexion

Buat make up Korea, complexion itu merupakan hal yang terpenting karena orang Korea cenderung menonjolkan glass skin atau flawless skin sepanjang hari.



Gunakan foundation, BB Cushion, atau Concealer seminim mungkin di area yang dibutuhkan seperti di bawah mata dan lainnya, gunanya untuk meratakan warna kulit wajah kita.



Setelah itu, tambahkan bedak tabur Soul-Matte Loose Powder dari BNB yang tersedia 3 shades; Light Vanilla Ice, Medium Mango Sorbet, dan Beige Choco Float untuk membantu menyamarkan pori-pori dan mengontrol minyak di wajahmu.



Oh ya, Soul-Matte Loose Powder juga sudah sweatproof lho! Jadi tidak perlu khawatir kalau panas-panasan dan tetap on point setiap saat.

3. Alis rata khas Korean

Berbeda dengan make up barat, make up Korea memiliki ciri khas sendiri untuk bagian alisnya. Bentuknya cenderung rata, mengikuti bentuk alis alaminya agar terlihat lebih natural dan classy.



Caranya gunakan Make Me Classy Eyebrow dari BNB yang memiliki ujung berbentuk diamond, sehingga akan memudahkanmu untuk mengarsir tipis sesuai arah tumbuhnya alis dari depan ke belakang dan jangan lupa rapihkan dengan spoolienya ya.



Selain itu, baiknya warna alis mengikuti warna rambutmu, jika rambutmu berwarna coklat terang dapat menggunakan shades Walnut Brown, dan untuk rambut agak gelap dapat menggunakan shades Hot Chocolate.

4. Aplikasikan Blush-on

Agar wajah tampak fresh dan tidak pucat, tambahkan blush on dengan warna yang sesuai dengan skin tone-mu dengan menyapukan blush on di tengah pipi tipis-tipis, agar terlihat seperti merah merona natural.

5. Riasan Mata Pop-Out!

Ciri khas lainnya dari tampilan make up Korea yaitu menggunakan eyeshadow secara tipis dan diberikan warna glitter atau shimmer ditengah kelopaknya. Selain itu, untuk tampilan lebih cute, tambahkan agyosal buatan dengan menambahkan warna shimmer di kantung matamu.



Terakhir untuk di bagian mata, ulaskan Better Than Magic Eyeliner dari BNB yang mempunyai ujung kuas Auto-Sharp untuk membentuk berbagai macam bentuk eyeliner, seperti wink liner dan lainnya sesuai dengan garis mata yang mudah dan cepat. Jangan lupa dikocok dulu ya sebelum menggunakan Better Than Magic Eyeliner.

6. Sempurnakan dengan Lip Tint

Fenomena penggunaan lip tint bermula dari Korea Selatan dan menjadi tren. Setelah seluruh langkah di atas sudah dilakukan, sempurnakan dengan menggunakan lip tint agar make up ala Korea kamu semakin nyata dengan teknik ombre lips.



Caranya, sebagai dasar kamu bisa mengulas lipstick berwarna nude dan tambahkan Peach Makes Perfect Lip Tint di tengah bibir. Setelah itu kamu bisa tap tap lembut agar warna lip tintnya tidak block dan blend dengan sempurna dengan warna nude tadi.

(FIR)