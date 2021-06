5 Manfaat Belanja Produk Kecantikan di Official Store

1. Lebih aman karena terhindar dari produk palsu

2. Selalu mendapatkan update terbaru

3. Sering mendapatkan promo menarik

4. Lebih mudah mencari produk yang dibutuhkan berdasarkan kategori

5. Kesempatan berkonsultasi dengan ahli kecantikan

(FIR)

Kulit merupakan organ terbesar yang memiliki peran penting untuk melindungi organ internal tubuh. Oleh karena itu, merawat kesehatan kulit adalah hal wajib yang perlu dilakukan sedini mungkin.Saat ini, produk perawatan kulit atau skincare sudah tersedia secara luas di platform digital. Namun, penting untuk pelanggan lebih cermat memilih online store saat membeli skincare.Cara termudah adalah dengan membeli di official store. Sebab memberikan jaminan, baik pada produk maupun layanan yang diberikan seller.Langkah awal terpenting dalam merawat kulit adalah memilih produk kecantikan yang tepat. Kunci sukses merawat kulit terletak pada pemilihan produk kecantikan yang aman dan terpercaya."Mengingat betapa pentingnya kulit bagi tubuh, kita tidak boleh asal-asalan atau coba-coba memakai produk kecantikan sembarangan. Membeli produk kecantikan haruslah di toko terpercaya, karena pemberian label official store biasanya didahului oleh kurasi yang dilakukan oleh e-commerce,” kata Zsazsa Kartika, Senior Brand Manager Blibli.Berikut ini manfaat berbelanja produk kecantikan di official store:Meskipun organ terbesar, kulit juga sangat sensitif. Oleh karena itulah, jangan pernah membeli produk kecantikan di sembarang toko, jika tidak ingin mendapatkan barang palsu.Banyak kasus kulit rusak yang terjadi karena pemakaian produk kecantikan palsu. Hal ini tentu tidak akan kamu alami jika membeli produk kecantikan di official store, karena produknya sudah pasti original.Manfaat lain dari membeli produk kecantikan di official store adalah bisa selalu mendapatkan update tentang produk terbaru. Jadi, kamu tidak akan ketinggalan informasi mengenai produk kecantikan dari official store atau brand kesayangan. Dari segi ketersediaan stok juga akan lebih aman, karena umumnya official store akan selalu mengupdate stok barang mereka.Penawaran diskon dan berbagai promo menarik, sering diberikan official store. Tidak hanya momen promo seperti saat Harbolnas, biasanya official store juga rutin menggelar diskon menarik di hari-hari biasa.Di official store terdapat beberapa tampilan tambahan seperti banner yang mengkategorikan produk berdasarkan brand, penawaran khusus, serta produk rekomendasi karena paling banyak dicari. Hal tersebut akan lebih memudahkanmu sekaligus menambah referensi, untuk mencari produk yang dibutuhkan.Biasanya, official store produk skincare selalu menyediakan layanan konsultasi dengan ahli kecantikan melalui Customer Service seller di aplikasi. Tentu saja hal tersebut sangat menguntungkan dan membantumu untuk memperoleh informasi yang akurat seputar masalah kulit dan kecantikan. Mendapatkan informasi yang lengkap ini tentunya akan lebih praktis dibanding perlu mengecek rating dan review produk tersebut.