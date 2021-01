3 Tips Merawat Leher agar Tampak Lebih Muda

1. Oleskan tabir surya

2. Melembapkan secara efektif

3. Ratakan riasan kamu

Leher biasanya sering terabaikan dalam perawatan kulit karena fokus pada wajah. Sayangnya, tak banyak perawatan atau prosedur pebedahan untuk leher. Untuk itu, kamu harus merawat kulit leher dengan benar.Pertama, kamu harus mengoleskan produk perawatan kulit di leher agar tetap halus dan tapak lebih muda. Tetapi, kamu juga harus memerhatikan produk yang digunakan dan bagaimana menerapkannya.Ikuti rekomendasi ahli kulit berikut ini untuk mendapatkan leher yang tampak lebih muda seperti dinukil dari Better Homes and Garden:Sun Protection Factor (SPF) yang baik adalah salah satu bagian terpenting dari rutinitas harian. Kamu harus menerapkan sunscreen setiap hari. Leher kamu terkena penyebab stres yang sama ( sinar UV , polusi, dan gravitasi) seperti wajah kamu, sehingga kulit membutuhkan tingkat perawatan yang sama."Salah satu saran saya adalah lakukan pada leher dan dada kamu seperti yang kamu lakukan pada wajah kamu," kata dokter kulit Mona Gohara, M.D., di Hamden, Connecticut.Apa pun yang kamu ratakan ke wajah, termasuk serum antipenuaan dan tabir surya harus diusapkan sampai ke garis bra kamu.Nomor SPF, khususnya sangat penting. Gohara merekomendasikan SPF 30 spektrum luas atau lebih tinggi. Seperti halnya wajah, kamu harus menerapkan kembali krim atau losion tabir surya setiap beberapa jam.Berbicara tentang pelembap, ternyata krim leher bukanlah hal yang ramai dipromosikan. "Ada lebih sedikit kelenjar sebaceous di leher," kata Jeanine Downie, M.D., seorang dokter kulit di Montclair, New Jersey."Oleh karena itu, leher cenderung lebih kering, dan krim wajah biasa kamu mungkin tidak cukup melembapkan." Cobalah pasangkan dengan rangkaian rutinitas kamu yang biasa, yang idealnya mencakup serum antioksidan siang hari dan retinol malam.Leher dan decolletage (garis leher) kamu perlu mendapat perhatian khusus saat merias wajah, terutama jika kamu memakai alas bedak atau pelembap berwarna.Jika tidak, kamu berisiko terkena efek dua warna yang menakutkan jika warna wajah dan leher kamu tidak senada. Penata rias Los Angeles Jillian Dempsey selalu melakukan apa yang dia sebut 'brush-down': "Ambil 50 persen dari apa yang kamu taruh di wajah kamu dan mengoleskannya dengan lembut ke leher kamu."Sebagai alternatif, dia menyarankan untuk menepuk lembut bubuk bronzing matte, non-shimmery di leher kamu untuk menghangatkannya."Gunakan brush berbulu longgar," katanya. "Dan kamu tidak akan mendapatkan garis-garis aneh yang kadang-kadang bisa hilang dari kuas berbulu kaku."Untuk menekankan tulang selangka, Dempsey mengoleskan Milk Make up Highlighter in Lit. "Ini adalah yang menyeimbangkan segala jenis perubahan warna," katanya. "Ini memberi kamu efek merapikan yang diinginkan orang tanpa harus menggunakan banyak riasan."