Ekstrak Buah Delima untuk Kecantikan dan Awet Muda

(Serum ini berhasil dinobatkan menjadi produk favoritnya anti-aging serum di Indonesia menurut hasil survei dari Home Tester Club, World’s Biggest Grocery Review Platform. Foto: Dok. Istimewa)

(TIN)

Buah delima dinobatkan sebagai salah satu makanan super. Ini karena banyak penelitian yang telah menunjukkan bahwa buah merah bernama delima ini memiliki manfaat yang luar biasa bagi tubuh, termasuk menurunkan risiko segala macam penyakit.Kandungan baik buah delima antara lain zat besi, zinc, tembaga, selenium, vitamin B1, B2, B3, dan B6, kolin, vitamin E, serta vitamin K. Selain itu buah delima juga tinggi antioksidan polifenol dan antosianin.Tak heran selain untuk dikonsumsi ekstrak buah delima juga dijadikan menjadi bahan dalam dunia kecantikan . Hal ini pun yang dilakukan oleh Y.O.U melalui produk perawatan Y.O.U Golden Age Serum untuk menjadi pilihan anti-aging yang mampu meremajakan, mencerahkan kulit, dan menunda penuaan dini dengan hasil yang maksimal setelah pemakaian teratur.Hal ini karena produk yang berangkat dari tagline 'Your Timeless Youth' diformulasikan dari 100 persen ekstrak buah delima (pomegranate), natural anti-aging complex, dan 0 persen alkohol.Ayu Anastasya, Brand Marketing Director Y.O.U Beauty mengungkapkan, “Kami bangga dan sangat senang dengan salah satu produk unggulan kami Y.O.U Golden Age Serum yang telah dipercaya masyarakat Indonesia sebagai 'Produk Favoritnya Anti-Aging Serum' di Indonesia.""Tidak hanya itu, di akhir tahun 2020 Y.O.U Golden Age Serum juga menjadi trending topic di salah satu platform media sosial untuk campaign 'Serum Pilihanku' sehingga lebih dari 10.000 orang ikut meramaikannya. Hal ini membuktikan bahwa semakin meningkatnya kepercayaan dan antusiasme untuk Y.O.U Beauty, ditengah ramainya brand beauty yang bermunculan di Tanah Air,” sambung Ayu lagi.Golden Age Serum diformulasikan dengan Ekstrak Buah Delima yang bekerja untuk menjaga keseimbangan minyak dan air dalam kulit, serta hyaluronic acid-nya dapat menyamarkan garis halus dan kerutan pada kulit wajah.Selain itu, kandungan tersebut akan membantu meningkatkan kelembapan pada kulit, elastisitas, dan produktivitas kulit sehingga kulit akan terasa lembap, dan kenyal sehingga kulit akan terlihat lebih segar dan lebih muda. Serum ini juga aman dipakai setiap saat, baik pagi atau pun malam hari.Dan produk ini juga sudah dermatologically tested oleh skinproof dan hypoallergenic sehingga aman untuk digunakan segala jenis kulit. Untuk hasil yang lebih maksimal, gunakan bersamaan dengan seluruh rangkaian Golden Age.“Kami yakin, wanita muda khususnya yang berumur awal 20-an, saat ini sudah semakin memerhatikan kesehatan kulit wajah dan mengerti cara menghindari risiko masalah kulit wajah yang beragam, salah satunya penuaan dini. Harapannya, Y.O.U terus berkomitmen dalam menciptakan produk-produk perawatan kulit terbaik sehingga dapat mendukung serta mendampingi wanita Indonesia untuk menonjolkan kecantikan luar dan dalam yang sesungguhnya,” pungkas Ayu.