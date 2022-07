Cara Memilih Foundation yang Tepat untuk 4 Jenis Kulit Wajah

Kulit berminyak

Menerapkan warna alas bedak melalui teknik yang tepat adalah cara sempurna untuk membuat kulit tampak sempurna. Dengan begitu, penting untuk mengetahui bagaimana menemukan warna foundation yang sesuai.Sehingga, tidak bingung dengan banyaknya produk yang beredar di pasar. Ingat, alas bedak tersedia dalam berbagai warna, dan setiap warna cocok untuk warna kulit yang berbeda.Perlu diketahui, mengaplikasikan warna foundation yang salah bisa membuat wajah terlihat kusam atau bahkan seperti dicat. Memahami jenis kulit adalah langkah pertama untuk memilih warna alas bedak yang tepat. Berikut cara memilih formula yang paling cocok untuk kulit wajah.Melansir dari laman Style Craze, untuk kulit berminyak, gunakan alas bedak yang cair bebas minyak. Ini mengandung bubuk yang menyerap minyak, sehingga hasil akhirnya halus dan matte. Pondasi mineral juga bekerja dengan baik pada kulit berminyak, karena partikel kering cenderung menyerap kelembapan dan juga mencegah kilau.Kamu bisa mencoba: Hourglass Immaculate Liquid Powder Foundation atau Estee Lauder's Double Wear Stay-In-Place Makeup untuk pemakaian yang tahan lama dan bebas kilap.Jika kamu seseorang dengan kulit kering, pilihlah alas bedak yang menghidrasi, cair, atau stik. Ini memiliki konsistensi krim yang memberikan kelembapan pada kulit dan menawarkan cakupan yang bagus.Coba: Clinique Moisture Surge CC Cream atau NARS All Day Luminous Weightless Foundation. Ini memiliki formula encer tanpa bobot - ringannya memungkinkan produk untuk berbaur dengan sempurna, dan tidak ada tanda-tanda kekeringan.Untuk jenis kulit berminyak di beberapa tempat, dan kering di tempat lain, artinya kamu harus memilih foundation yang tepat untuk kulit kombinasi. Cobalah mencampur dan mencocokkan formula secara strategis dan hindari alas bedak yang diformulasikan untuk menjadi emolien atau kaya minyak.Produk yang bisa dipakai, seperti Maybelline Fit Me! Matte & Poreless Foundation. Produk ini tidak hanya menghidrasi dan mengunci kelembapan, tetapi juga dirancang untuk menyedot minyak ekstra dari tempat-tempat seperti zona-T.Sebaiknya hindari foundation dengan bahan-bahan tertentu yang dapat mengiritasi kulit seperti alkohol dan wewangian. Juga, minyak mineral dan bedak sangat dilarang.Cobalah alas bedak, seperti Too Faced Born This Way Foundation atau Tarte's Amazonian Clay Full Coverage Airbrush Foundation. Ini diformulasikan tanpa paraben dan iritasi kulit.Ingat, tempat terbaik untuk menguji apakah alas bedak cocok untuk kulit adalah leher atau rahang. Warna yang tepat akan menyatu dengan warna kulit dengan mulus dan tidak akan membuat wajah terlihat pucat atau mengerikan.Jika meninggalkan gips keputihan di kulit atau membuat kulit wajah terlihat lebih gelap, maka itu adalah warna yang salah.Jangan takut untuk mencampur dua warna berbeda untuk musim panas dan musim dingin. Ini juga berfungsi karena warna kulit akan bervariasi sepanjang tahun dan juga bervariasi di berbagai area wajah.Jika ragu, gunakan warna yang sedikit lebih gelap karena warna yang lebih terang hampir selalu terlihat artifisial dan berkapur.