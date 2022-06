Kim Soo-hyun Diangkat Jadi Brand Ambassador Produk Kecantikan

(Aktor terkenal Korea Selatan, Kim Soo-hyun selaras dengan filosofi Y.O.U Beauty yakni, Long-lasting Beauty, yaitu kualitas yang dapat dirasakan manfaatnya untuk waktu yang lebih lama. Foto: Dok. Istimewa)

(TIN)

Bagi kamu pencinta Drama Korea pastinya tidak asing lagi dengan wajah tampan aktor bertubuh tinggi, Kim Soo Hyun. Dan per hari ini, 1 Juni 2022 ada kabar yang menggembirakan.Y.O.U Beauty secara resmi mengumumkan kolaborasinya dengan Kim Soo Hyun , aktor yang terkenal dalam drakor "It’s Okay to Not Be Okay" ini sebagai Brand Ambassador Y.O.U Beauty terbaru per 1 Juni 2022.Kim Soo Hyun sendiri saat ini telah menjadi salah satu aktor termahal di Korea Selatan berkat kemampuan berakting yang istimewa yang membuat Kim Soo-hyun kembali memenangkan Daesang (atau "Grand Prize") di Asia Artist Awards ke-5 dalam serial tersebut yang menjadi “come back” setelah Kim Soo Hyun melalui wajib militer yang ia tempuh selama dua tahun.Pada sebuah acara penghargaan di 2012, Kim Soo-hyun yang agak gugup namun penuh tekad berdiri di atas panggung dan mengatakan kepada para hadirin, “Aku berjanji pada kalian semua, dalam 10 tahun, kalian akan melihatku sebagai aktor yang baik.”Kemudian pada tahun 2022 ini, dia telah memenuhi janjinya sebagai salah satu aktor terbaik di Korea Selatan.Ayu Anastasya, Brand Director Y.O.U Beauty menjelaskan, “Menjadi aktor yang sukses tergantung pada berapa lama upaya yang dikerahkan. Hal ini sesuai dengan filosofi Y.O.U Beauty yakni, Long-lasting Beauty di mana kami bertekad untuk memberikan kecantikan dan kesehatan kulit yang bisa dirasakan manfaatnya dalam jangka waktu yang lebih lama.""Kami percaya Kim Soo Hyun dapat menginspirasi publik untuk mengejar impian mereka dan percaya diri," tambah Ayu lagi.Untuk itu komitmen Y.O.U Beauty untuk menjadi brand kecantikan terkemuka semakin bulat dengan berbagai terobosannya di industri kecantikan yang semakin memperketat persaingan bisnis kecantikan.Y.O.U sendiri semakin memperluas lini bisnisnya dengan kategori produk yang semakin bervariasi mulai dari dekoratif, perawatan kulit hingga perawatan tubuh.