Usung Konsep Mediterranean Beach, Produk Kecantikan Ini Persatukan Verrel-Natasha Wilona

Jakarta Fair selalu menjadi event yang paling ditunggu, khususnya bagi kaum perempuan di Jakarta. Di Jakarta Fair pengunjung bisa mendapatkan berbagai jenis produk kecantikan dengan beragam promo dan diskon menarik.Jakarta Fair 2023 bukan hanya sekadar pameran, sebab ada promo dan diskon menarik bagi para beauty enthusiast. BIOAQUA turut serta meramaikan acara Jakarta Fair dengan mengusung tema booth Mediterranean Beach, yang akan berlangsung dari sejak 14 Juni-16 Juli 2023, di Hall B1-Pekan Raya Jakarta, Jakarta Utara.“Sebagai brand beauty lokal, tentu ini adalah salah satu momentum yang tepat untuk kami turut serta memeriahkan acara Jakarta Fair 2023 di PRJ. Terbukti melihat para pengunjung, terutama kaum hawa dengan penuh antusias berbelanja dan berburu produk di booth kami," ujar Marsha Karta, Brand Manager BIOAQUA."Selama sebulan penuh kami akan hadir dengan kejutan dan banyak promo heboh untuk masyarakat Jakarta dan hadiah-hadiah menarik lainnya," sambungnya.Dihadiri Oleh The Boys dan Natasha Wilona Spesial pada Minggu, 25 Juni 2023, di booth akan ada kegiatan bareng bersama New Brand Ambassador dari The Boys, yang dianggotakan oleh oleh Verrel Bramasta, Matthew Gilbert, dan Vincentius Jordan dan Natasha Wilona sebagai Brand Ambassador pertama yang akan membuat konten video.“Senang sekali kami bisa menghadiri booth BIOAQUA dan seru-seruan bareng pengunjung di Jakarta Fair 2023. Aku juga bakalan bagi-bagi paket skincare BIOAQUA untuk teman-teman yang bisa jawab pertanyaan dari aku” Kata Verrel Bramasta, Brand Ambassador.“Aku juga turut bahagia karena bisa ikut memeriahkan teman-teman yang berbelanja di booth ini,” sambung Natasha Wilona.Selama sebulan penuh produk kecantikan ini akan berbagi keseruan melalui kegiatan dan kejutan yang ada di dalam booth PRJ, promo spesial akan ditawarkan kepada pengunjung PRJ, seperti: free skin check, bundling sepuluh sheetmask ditambah dengan free tiga sheetmask.Produk best seller di antaranya Ceramide series, 6x Gentle-A Retinal Series, dan 377 Symwhite Series juga banjir discount sebesar 25% dan pengunjung juga akan mendapatkan free pouch, selain itu kejutan lainnya, BIOAQUA ada aktivitas dimana para pengunjung hanya bayar Rp 150,000,- diperbolehkan untuk memasukkan produk apapun ke dalam pouch sebanyak-banyaknya.