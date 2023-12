8 Cara Mudah Hilangkan Bintik Hitam Akibat Sinar Matahari

Bahan alami untuk mengatasi bintik hitam

1. Lidah buaya

2. Cuka sari apel

3. Teh hijau

(Teh hijau. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

4. Ekstrak licorice

5. Susu

6. Vitamin C

(Serum vitamin C. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

7. Vitamin E

8. Krim topikal

Mencegah bintik matahari

Bila kamu seseorang yang lebih banyak melakukan kegiatan di luar rumah, mungkin masalah kulit ini bisa terjadi. Seperti, timbulnya bintik atau noda akibat paparan sinar matahari.Bintik matahari merupakan bintik coklat datar yang muncul di area kulit yang terkena sinar matahari. Penyakit ini juga dikenal sebagai bintik hati, meskipun tidak ada hubungannya dengan hatimu.Pada prinsipnya, bintik matahari tidak berbahaya. Mereka tidak bersifat kanker dan tidak menimbulkan risiko apa pun terhadap kesehatan. Kalau pun perlu perawatan untuk menghilangkannya karena alasan kosmetik.Ada banyak perawatan rumahan yang bisa digunakan untuk membantu memudarkan atau menghilangkan bintik matahari. Nah, mau tahu bahan alami apa saja yang bisa kamu gunakan untuk menghilangkan bintik akibat sinar matahari? Check this out!Dengan kandungan senyawa aktif, termasuk aloin dan aloesin, keduanya terbukti efektif meringankan hiperpigmentasi, termasuk bintik matahari.Asam asetat dalam cuka sari apel dapat membantu meringankan bintik matahari bila diterapkan secara teratur. Hal ini disampaikan dalam ulasan tahun 2009 di International Journal of Molecular Sciences.Menurut ulasan tahun 2013 di Journal of Cutaneous and Aesthetic Surgery, yang dinukil oleh Healthline, ekstrak teh hijau terbukti memiliki efek depigmentasi.Ekstrak licorice merupakan bahan umum dalam banyak krim yang tersedia secara komersial untuk mengatasi bintik matahari karena telah terbukti meringankan perubahan warna kulit yang disebabkan oleh kerusakan akibat sinar matahari.Susu, susu asam, dan buttermilk mengandung asam laktat yang dapat membantu meringankan pigmentasi kulit, termasuk bintik matahari. Penelitian telah menunjukkan bahwa ini efektif dalam meringankan melasma.Sifat antioksidan vitamin C menawarkan beberapa manfaat terkait matahari, termasuk efek perlindungan terhadap sinar UVA dan UVB. Mengoleskan vitamin C secara topikal juga merupakan cara efektif untuk mencerahkan berbagai flek hitam akibat sinar matahari.Bukti menunjukkan bahwa vitamin E makanan dan minyak vitamin E topikal membantu melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar matahari dan meringankan bintik matahari.Ada beberapa krim yang dijual bebas dan dapat digunakan di rumah untuk memudarkan bintik matahari. Krim yang mengandung asam hidroksi, asam glikolat, asam kojic, atau deoksiarbutin adalah yang paling efektif.Satu-satunya cara untuk mencegah bintik matahari adalah dengan membatasi paparan sinar UVA dan UVB. Untuk mencegah bintik matahari, ini yang bisa kamu lakukan:- Jangan gunakan tanning bed- Hindari sinar matahari antara jam 10.00 pagi dan 15.00 sore- Oleskan tabir surya sebelum pergi ke luar ruangan- Oleskan kembali tabir surya secara teratur sesuai petunjuk- Pilih kosmetik dengan SPF- Kenakan pakaian yang menutupi kulitSeperti dikatakan sebelumnya, bintik matahari tidak berbahaya dan penanganannya bergantung pada pilihan pribadi. Jika khawatir tentang bintik kulit yang baru atau berubah, segera konsultasikan dengan dokter. Ingat, bintik apa pun yang tumbuh dengan cepat, berubah penampilan, atau tampak tidak biasa harus diperiksa oleh dokter.