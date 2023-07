Tren Riasan Natural Makin Diminati Anak Muda

(ELG)

Tren make up atau riasan natural semakin diminati anak-anak muda. Setidaknya hal itu tergambar dari anak-anak muda yang datang ke Carina Beauty Sanctuary yang baru saja meresmikan tempat baru mereka di Jalan Suryo No. 2B, Senopati, Jakarta Selatan.Carina Beauty Sanctuary diprakarsai oleh mimpi dan semangat dari Jultin Harlotina di industri kecantikan . Pada akhir tahun 2019, bersama Gaya Kartasasmita dan Reinne Nitiyudo, salon ini akhirya dibuka."Tapi dikarenakan covid19 yang pada saat itu semakin meningkat kami terpaksa tutup. Setelah pandemi reda, kami ingin membuktikan kalau Carina Beauty Sanctuary masih ada," kata Gita Kartasasmita di Jakarta.Menurut Gita, Carina Beauty Sanctuary coba menghadirkan tempat untuk melepas penat dan merawat dir. Dengan berbagai layanan yang ditawarkan, mulai dari perawatan kulit rambut, hairstyling, make-up artist, manicure dan pedicure, hingga nail art serta reflexology."Tren make up yang lagi digemari memang yang natural. Kalau ada orang yang datang memang kami bebaskan memilih, tapi kebanyakan mereka lebih suka yang natural. Begitu juga untuk rambut," ujarnya.Reinne menyadari persaingan di industri kecantikan saat ini semakin sengit. Namun, mereka bersyukur bisa mencuri perhatian dengan tema go green dan sustainability yang diusung. Hal itu bisa tercermin dari interior desain mewah dan kesan ramah lingkungan yang diusung dalam setiap aspeknya."Zaman sekarang tubuh orang sensitif ya, jadi mereka biasanya meminta produk yang tidak bikin iritasi. Makanya kami selalu mencari produk yang sustainable. Barang-barangnya juga tidak banyak yang menggunakan kimia," jelas Reinne.Selain mencoba menghindari bahan kimia dan menggunakan produk ramah lingkungan, mereka coba tidak menghamburkan air secara cuma-cuma. Dengan teknologi, visi menjaga lingkungan tetap bisa mereka lakukan dengan konsisten."Dari bahan-bahan terpilih yang digunakan hingga proses pengerjaan yang mengutamakan prinsip-prinsip keberlanjutan, salon ini benar-benar memperlihatkan komitmen untuk menjaga keindahan planet kita sekaligus memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi para pelanggan. Tidak hanya itu, semua tenaga kerja di Carina Beauty Sanctuary telah terlatih dengan baik dan memiliki pengalaman yang panjang di industri kecantikan," tandasnya.