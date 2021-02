Luangkan waktu

Uap wajah

(Uap wajah membantu melembutkan kulit dan membuka pori-pori. Foto: Dok. Newwomanindia.com)

Rendam kulitmu

Pijat terapi

(yyy)

Seperti diketahui, berdandan atau memakai riasan membutuhkan waktu, begitu pula saat menghapusnya. Tak jarang kita pun jadi malas dan seringkali ada step membersihkan wajah yang kelewatan.Padahal, membersihkan wajah dengan benar adalah langkah awal untuk memiliki wajah yang sehat dan bebas dari masalah kulit.Melansir New Woman India, berikut lima cara yang bisa kamu lakukan untuk mendapatkan wajah yang segar di pagi hari dengan cara yang benar tentunya!Meluangkan waktu untuk membersihkan wajah dari make up adalah hal yang paling penting. Namun, jika kamu sedang terburu-buru atau rasa malas mulai muncul, kamu bisa menggunakan cara yang praktis. Tapi, ingat cara ini tidak boleh dilakukan setiap hari ya.Tidur dengan riasan yang masih menempel di wajah dapat diperbolehkan sekali atau dua kali tetapi tidak sebagai kebiasaan! Karena riasan yang menempel di kulit akhirnya akan menyumbat pori-pori. Selain itu, polusi, kabut asap, dan bahan kimia lainnya yang tersebar di udara dapat merusak kulit. Jangan malas dan setidaknya gunakan tisu di samping tempat tidurmu untuk menghapus riasan. Gunakan tisu berbeda untuk mata, bibir, dan seluruh wajah.Jika kamu ingin wajah tampak segar bahkan setelah menggunakan make up sepanjang malam, menguap wajah adalah pilihan terbaik untuk membersihkan pori-pori. Semua pori-pori yang tersumbat dengan sisa riasan dan kotoran akan terangkat. Uap wajah membantu melembutkan kulit dan membuka pori-pori. Layaknya pembersih, cara ini juga mempersiapkan kulitmu untuk kembali memakai riasan. Iangat, gunakan air hangat ya, jangan yang terlalu panas agar kulitmu tidak terbakar.Kita tahu maskara adalah yang paling sulit dihapus dari semua riasan. Jadi alih-alih menggosok kelopak mata, sebaiknya rendam kulitmu dengan kapas basah selama 5-10 detik. Setelah itu, kamu dapat menghapus riasan yang tersisa dengan pembersih wipe dan micellar water. Merendam kulit akan mencegah kerusakan pada mata dan sekitar wajah tentunya.Cara terbaik untuk menenangkan kulit setelah memakai make up adalah dengan memijatnya setelah proses pembersihan. Jangan menggosok kulit, cukup dengan memijat atau tepuk-tepuk. Saat memijat kamu dapat menggunakan krim malam atau produk pelembap lain yang biasanya kamu gunakan sebelum tidur dengan ujung jari.Pijat terapi membantu kamu mendapatkan kembali minyak alami wajah dan menutrisi kulit saat kamu tidur. Semua pijatan lembut itu membuat darah mengalir dan membantu wajah terlihat segar keesokan harinya.