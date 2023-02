Sadar Sedari Dini Merawat Kulit, Ini Skincare yang Diburu Gen Z

(FIR)

Menjaga kulit wajah sejak usia dini sudah menjadi perhatian para remaja. Fakta tersebut terbukti dari banyaknya produsen skincare lokal yang menyasar kaum Gen Z.Brand Manager My Bestie Christina Willy, tak memungkiri upaya para remaja seperti Gen Z memburu skincare. Menurut Christina, kesadaran remaja akan perawatan kulit memang meningkat signifikan.Terlebih, minat para remaja memburu skincare didukung dengan harga yang ramah dengan kantong mereka. Meski dengan harga murah, kualitas tak kalah bersaing dengan produk internasional"Meski harganya cenderung murah, tapi produk skincare lokal kualitasnya bisa bersaing. Makanya, itu juga alasan banyak remaja sekarang suka jajan produk skincare lokal," ucap Christina dalam pembukaan store My Bestie di Golf Island, Ruko Beach Theme Park, Pantai Indah Kapuk.Sementara untuk produk yang dicari menurut Brand Manager Bioaqua, Martha Karta, adalah sheet mask. Selain manfaatnya yang baik untuk kulit, sekali lagi, harga terjangkau yang menjadi pertimbangan para remaja membeli produk tersebut.Dibuka sejak Rabu 1 Februari 2023, dan sudah beroperasi sejak pertengahan Januari lalu, My Bestie menjadi one stop convenient beauty store pertama di Indonesia. Toko kecantikan ini mengusung tema fun, energetic, and youth dengan konsep up to date juga milenial, serta memiliki desain estetik dipadukan oleh dekoratif unik didominasi dengan warna pink cerah yang memiliki arti keceriaan, kelembutan, semangat, manis, dan tulus."Sesuai dengan tujuan perusahaan ingin memberikan pengalaman baru juga kenyamanan pada customer yang berkunjung ke My Bestie," terang Christina."Kami juga menyediakan banyak rangkaian produk perawatan wajah, badan, hingga rambut. Selain itu My Bestie juga menyediakan beauty corner di lantai 1 dan 2 serta fitur-fitur menarik yang disediakan oleh My Bestie, ini merupakan salah satu pembeda kami dari store toko kecantikan lain," pungkasnya.