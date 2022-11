'Gentlemen Program' Sapa Kaum Adam untuk Solusi Kulit Penuaan pada Pria

(Perawatan ini mengajak masyarakat Indonesia untuk menampilkan kepercayaan diri bahwa tidak ada batasan usia, gender, dan profesi untuk terlihat lebih muda. Foto: Dok. Istimewa)

Tanda penuaan menjadi salah satu masalah kulit yang paling dikhawatirkan kebanyakan orang terutama kaum hawa. Itu sebabnya kebanyakan dari produk maupun perawatan kulit menyasar hanya kepada wanita.Padahal, tanda penuaan bisa dialami oleh siapa saja, baik wanita maupun pria. Akan tetapi kaum Adam cenderung kurang memerhatikan gejala penuaan yang mulai muncul, atau lebih tepatnya mengacuhkan.Faktanya, penurunan produksi kolagen terjadi tidak hanya pada wanita namun dapat terjadi pada pria sehingga dapat memengaruhi penampilan karena munculnya kerutan dan garis halus, kulit menjadi kendur, flek hitam tampak jelas terlihat, dan kulit menjadi kasar.Menurut APAC Metro Consumer Study 2018, penggunaan skincare oleh pria meningkat 76 persen dan yang mana hal ini di dukung pula oleh data hasil riset Euromonitor yang dilakukan ditahun 2020 menunjukan bahwa men’s grooming market di Rp7.9 triliun dengan spesific skincare market untuk pria di Rp1.8 triliun.Serta di tahun 2021 terdapat study oleh Kantar menyebutkan bahawa 4 dari 10 pria muda di Indonesia menggunakan skincare. Secara global, dapat dlihat juga tren perawatan kulit pada pada pria, khususnya aestetic treatment terus meningkat.Hal ini disampaikan dari report American Society of Plastic Surgeons (ASPS) menunjukan bahwa 265.000 Botox/Brotox treatment dilakukan oleh pria dan tren ini diprediksi akan terus meningkat. Hal ini menunjukan kesadaran pada perawatan kulit dan wajah pada pria akan terus meningkat.Saat ini banyaknya solusi yang dicari konsumen untuk perawatan kulit baik skincare ataupun perawatan aesthetic. Hal tersebut didukung dengan kebutuhan para pria untuk selalu tampil maksimal dalam penampilannya agar kulit selalu terlihat lebih muda dan sehat.Contohnya pada dunia kerja yang mengharuskan mereka bertemu banyak orang dengan salah satu aspek aspek penting untuk membuat kesan pertama yang baik yaitu dengan penampilan. Erha Ultimate Anti Aging memberikan solusi perawatan untuk mengatasi tanda-tanda penuaan kulit dengan perawatan yang lengkap dan personalized sesuai dengan permasalahan kulit masing-masing.Erha Ultimate Anti Aging juga mempunyai program terbaru untuk para pria sebagai solusi untuk mengatasi seluruh tanda penuaan yang dimiliki melalui program yang disebut Gentlemen Program, yang mampu mengatasi kerutan, garis halus, flek hitam, kulit kendur, dan kasar dengan melakukan perawatan dalam personalized program untuk mencegah dan mengatasi tanda penuaan.Dengan campaign yang bertajuk Ageless, Limitless, Erha Ultimate Anti Aging ingin mengajak masyarakat Indonesia untuk menampilkan kepercayaan diri bahwa tidak ada batasan usia, gender, dan profesi untuk terlihat lebih muda.“Dengan hadirnya program baru yakni Gentlemen Program, yang ditujukan untuk membantu para pria yang memiliki kekhawatiran akan penuaan dini pada kulit wajah, terutama untuk para pria yang membutuhkan solusi untuk menghentikan penuaan dengan cepat bersama kampanye Ageless, Limitless," papar Irinne Dwiyuliana Pratiwi, General Manager Marketing of Erha Ultimate Anti Aging."Erha Ultimate Anti Aging siap menjadi partner dalam menyelesaikan permasalahan kulit secara personalized sesuai dengan kondisi kulit masing- masing,” tambahnya lagi.Bersamaan dengan peluncuran program baru, Erha Ultimate Anti Aging juga memperkenalkan beberapa treatment baru yang masuk dalam Gentlemen Program, antara lain Brotox: Anti Wrinkle Injection for Men membantu mengatasi kerutan dengan tampilan natural, Skinvestment by Active Growth Factor merupakan treatment Skinvestment pertama di Indonesia yang mampu mempercepat rejuvenasi kulit.Selain itu merangsang produksi kolagen dan elastin, serta meningkatkan elastisitas, Black Carbon Skinprovement Laser untuk memaksimalkan rejuvenasi kulit secara instan dan memperbaiki tekstur kulit pria dengan hasil tampilan matte and bright.Dalam rangka memperkenalkan Gentlemen Program sebagai program klinis khusus pria ke masyarakat lebih luas, Erha Ultimate Anti Aging melakukan kolaborasi dengan beberapa pihak yang mampu menunjang terwujudnya tujuan tersebut.Gentlemen Program memberikan solusi dengan hasil yang efektif dan nyata terlihat dalam satu kali treatment untuk mengatasi semua permasalahan kulit pada pria karena tidak ada batasan untuk menjadi versi terbaik dan tetap awet muda, tanpa melihat usia, gender, ataupun profesi.Dalam rangka peluncuran Gentlemen Program, Erha Ultimate Anti Aging berkolaborasi bersama Modern Vespa (MoVe) Indonesia. Launching tersebut bertepatan dengan pertemuan nasional MoVe se-Indonesia dengan tema Start Your Engine, Stop Your Aging bersama Erha Ultimate Anti Aging pada 19 Agustus 2022 lalu di Lombok.Start Your Engine memiliki arti bahwa kami mengumpulkan semangat Berkendara Vespa, seperti saat akan memulai perjalanan, untuk berkendara dengan vespa sedangkan Stop The Aging berarti menghentikan tanda-tanda penuaan pada kulit pria dengan Erha Ultimate Anti Aging.