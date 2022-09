Hasilnya Tambah Cantik, Sunny Dahye Recreate Gaya Make Up 10 Tahun Lalu

1. Alis lurus

Belakangan ini beauty vlogger Sunny Dahye sedang naik daun. Dengan kontennya yang sangat unik dan kreatif mampu menembus pasar penonton Indonesia.Sunny Dahye adalah konten kreator asal Korea Selatan, namun fasih berbahasa Indonesia. Lantaran dirinya tumbuh dan besar di Indonesia, sejak umur 4 tahun hingga berkuliah di Universitas Gadjah Mada. Ia sangat aktif dalam membuat konten unik yang bertemakan make up challenge.Baru-baru ini Sunny Dahye membuat konten make up yang berjudul "Recreate Make up Aku 10 Tahun Lalu ala Ulzzang Korea Viral!" Dalam video tersebut Sunny terlihat cantik dengan make up-nya.Jika kamu menyukai make up ala Korea, kamu bisa coba beberapa tips make up Sunny Dahye 10 tahun lalu untuk mendapatkan Korean make up look!Orang korea biasanya memiliki alis yang cukup tipis, lurus, dan natural. Kamu bisa menggambar alismu lebih lurus dengan arsiran pensil alis yang tipis.Untuk mendapatkan tampilan make up ala korea, jangan menggunakan eye shadow terlalu banyak untuk menghindari make up yang bold.Kesan mata puppy eyes, saat 10 tahun lalu sedang menjadi tren di Korea itu sendiri. Buat tampilan matamu membentuk eyeliner dengan wings yang turun ke bawah. Lalu gunakan eyeliner pensil berwarna coklat untuk membuat bayangan di kantung mata.Korean make up look selalu terlihat natural dan tipis. Blush on dengan warna pink dan tidak terlalu pigmented adalah pilihan yang pas digunakan.Gunakan highlighter dengan gaya aegyo sal, yaitu dengan menggunakan highlighter di kantung mata.Gradient lips atau ombre lips selalu menjadi juara di dunia per-makeup-an. Sunny Dahye menggunakan teknik ini di dalam videonya.