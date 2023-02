Tips Make Up Anti Crakcy dengan 5 Cara ini!

1. Persiapkan kulitmu

(Kebiasaan membersihkan wajah dapat mencegah munculnya jerawat, mengatasi kulit kusam, dan mencegah penuaan dini. Foto: Ilustrasi/Dok. Freepik.com)

2. Bersihkan kulit

3. Pilih pelembap yang tepat

4. Gunakan liquid foundation

5. Gunakan bedak tabur

(TIN)

Pernahkah kamu melihat orang dengan make up yang terpisah dari kulit wajahnya, atau malah kamu yang mengalaminya? Mungkin satu dari kita pernah merasakan frustasi akibat make up yang rusak karena kesalahan foundation.Diantara kesalahan foundation yang ada biasanya disebabkan oleh pengaplikasian foundation pada kulit kering atau dehidrasi, memilih jenis alas bedak yang salah, atau menggunakan riasan primer yang salah, semuanya dapat menyebabkan make up menjadi rusak.Dalam hal ini, untuk mendapatkan complexion yang sempurna itu sulit untuk dikuasai. Berikut adalah beberapa tips dan trik untuk mencegah make up hancur atau crack!Kulit yang mengalami dehidrasi atau kering dapat menyebabkan riasan menggumpal dan melekat pada tambalan yang kering. Wajah bisa terlihat seperti terkelupas saat kamu memakai alas bedak.Sebaliknya, kulit berminyak juga bisa menyebabkan riasan terbelah di wajah. Mengikuti rutinitas perawatan kulit yang tepat dan mempersiapkan kulit kamu sebelum aplikasi make up merupakan langkah penting.Rahasia kulit cantik dan hasil riasan yang bagus dicapai dengan membersihkan kulit. Residu riasan, kotoran udara, dan bahkan sifat berminyak alami, mengganggu hasil riasan.Kulit harus dibersihkan dengan baik sebelum dan terutama setelah make up, sehingga kulit tetap cantik, sehat dan terawat dapat terjaga setiap saat.Langkah terpenting untuk mendapatkan kulit halus dengan riasan, adalah pelembap. Baik kulit berminyak maupun kering membutuhkan hidrasi, masing-masing dengan jenis produk yang paling sesuai.Sangat penting bahwa pelembap yang tepat digunakan untuk setiap jenis kulit, jika tidak alasnya bisa terbuka atau pecah.Basis krim dengan cakupan tinggi cenderung lebih banyak retak daripada liquid dalam kasus ini. Oleh karena itu, saat mengaplikasikan foundation gunakan sedikit produk dan bersifat liquid. Dengan begitu, alas bedak akan menciptakan lapisan yang lebih tipis dan lebih mudah menempel di kulit.Bedak tabur jauh lebih halus dibandingkan dengan bedak padat dan karena membuat lapisan tipis pada kulit, kemungkinan retak sangat berkurang. Apalagi pada kulit dewasa yang biasanya lebih kering, bedak tabur membantu agar tidak berlebihan.