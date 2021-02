1. Tomat

(Tomat dianggap sebagai makanan super anti-penuaan karena membantu mencegah beberapa penyakit terkait usia. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Penuaan merupakan hal yang pasti terjadi pada setiap manusia. Namun ada kalanya seseorang mengalami penuaan kulit yang lebih cepat. Terutama jika sering terkena sinar UV, kebiasaan perawatan kulit yang buruk, dan polusi.Selain itu, kebiasaan gaya hidup yang buruk dan makan-makanan kurang bergizi juga sering dikaitkan dengan penampilan kulit secara keseluruhan.Oleh sebab itu, selain menggunakan produk kecantikan, kamu juga harus mengonsumsi makanan anti-penuaan untuk menutrisi kulit dari dalam agar kulit menjadi bersih, bercahaya dan tampak lebih muda.Dilansir Be Beautiful, berikut daftar makanan untuk mencegah keriput dan kerutan di wajah kamu:"Tomat kaya akan likopen yang merupakan salah satu anti oksidan terkuat sehingga cukup bermanfaat untuk kulit. Ini menangkal kerusakan yang disebabkan UV seperti keriput dan bintik hitam," kata dokter kulit selebriti Dr. Rashmi Shetty.Tomat dianggap sebagai makanan super anti-penuaan karena membantu mencegah beberapa penyakit terkait usia. Tentu ada banyak sekali cara untuk memasukkan makanan anti penuaan ini ke dalam menu kamu.Namun selain itu, kamu juga bisa mengoleskan ampas tomat segar ke kulit. Caranya, campurkan dengan madu untuk membuat masker wajah alami. Biarkan di kulit kamu selama 10-15 menit dan bersihkan untuk mendapatkan kulit halus seketika.Semua jenis kacang-kacangan, terutama almond, sarat dengan vitamin E. Vitamin ini membantu memperbaiki jaringan kulit yang rusak, menjaga kelembapan kulit serta membentuk penghalang untuk melindungi kulit dari sinar matahari yang berbahaya."Kacang kaya akan Omega 3 dan Omega 6 yang keduanya membantu dalam memperbaiki pelindung kulit sekaligus menyediakan lemak sehat yang penting untuk mempertahankan kelembapan ke dalam kulit," kata Dr. Shetty.Menurut Dr. Shetty, blueberry mengandung tingkat antioksidan tertinggi di antara buah-buahan, yang menjadikannya makanan yang sangat baik untuk dimasukkan ke dalam makanan untuk kulit yang tampak lebih muda.Sarat dengan vitamin C, blueberry juga dapat melindungi kulit dari radikal bebas, stres, dan polusi yang merusak kulit."Ubi jalar mengandung antioksidan yang disebut beta-karoten yang diubah menjadi vitamin A. Ini meningkatkan pergantian sel kulit, memulihkan elastisitas dan melindungi kulit dari kerusakan akibat radikal bebas," ujarnya.Menambahkan ubi ke dalam menu diet kamu tidak hanya bermanfaat untuk kulit, tetapi makanan anti penuaan ini juga kaya serat yang membuat kamu merasa kenyang lebih lama, sehingga membantu menurunkan berat badan.Sayuran berdaun hijau secara umum sehat, tetapi bayam khususnya, memiliki banyak manfaat untuk kulit. Ini sangat menghidrasi dan sarat dengan antioksidan yang membantu melawan tanda-tanda penuaan dini. Kandungan vitamin C yang tinggi pada bayam meningkatkan produksi kolagen dan menjaga kulit tetap halus dan kenyal.Bayam juga mengandung Vitamin A yang membantu dalam membangun kembali dan memperbaiki sel-sel kulit. Bayam adalah bahan smoothie yang populer, tetapi jika kamu tidak suka bayam mentah, tumis dalam wajan dan sajikan dengan ayam atau ikan."Cokelat hitam mengandung antioksidan dan endorfin yang menciptakan perasaan nikmat di otak, tubuh bahagia berarti kulit yang sehat dan bercahaya," tutur Dr. Shetty.Tahukah kamu bahwa cokelat hitam juga mengandung flavonoid, yang dapat meningkatkan aliran darah ke kulit dan memperbaiki penampilannya? Ini juga melindungi kulit kamu dari efek berbahaya sinar matahari.