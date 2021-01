Tips Make Up Antiribet Saat Bepergian

1. Kertas minyak

2. Perona pipi (stainer/blushes)

3. Lip balm/lip gloss

4. Sampo kering

(TIN)

Wanita modern bekerja, mengatur rumah tangga dan bepergian setiap hari. Jadi, sudah menjadi keharusan bila riasan yang dipakai harus bertahan sepanjang hari. Karena diburu-buru waktu sering kali kita ber-make up seadanya, padahal kita ingin selalu tampil maksimal di setiap kesempatan bukan!Nah, untuk mengatasi hal itu berikut lima tips merias wajah saat bepergian yang dapat membuatmu terlihat memukau seperti dinukil dari New Woman India!Blotting sheets atau kertas minyak sangat diperlukan saat kamu bepergian. Jika kamu merasa riasanmu terlalu berlebihan, gunakan kertas minyak untuk membantu meredupkan make up -mu dalam hitungan detik.Selain itu, ingatlah bahwa jika kamu memiliki riasan berminyak atau wajah berminyak, lebih baik menggunakan kertas penyerap minyak untuk menyerap minyak. Ini akan memudahkanmu dalam merias wajah kembali.Saat bepergian, sangat mungkin make up akan mudah pudar atau luntur. Sehingga, membuatmu terlihat pucat. Nah, cara yang baik untuk menutupinya adalah dengan mengoleskan beberapa warna yang dibutuhkan di pipi. Oleskan perona di bagian pipi dan bibirmu untuk membuat tampilan lebih segar.Lip balm dapat berfungsi sebagai lipstik matte setelah lipstik asli memudar. Hanya dengan beberapa polesan kamu akan mendapatkan bibir merah muda yang menawan.Pilihlah pelembap bibir berwarna dan beraroma yang akan membantu menjaga kelembapan bibirmu sepanjang hari. Membawa lip gloss dapat membantu menghidupkan kembali bibirmu saat bepergian.Bawalah selalu botol semprotan sampo kering di tasmu. Ini akan membantu mengatasi hari-hari yang lembap saat rambutmu terlihat berantakan. Semprot dan selesaikan semua rambut kusut dan rambut dengan gaya rapi.Simpan serum tidak berminyak untuk dioleskan di ujung rambut. Bedak rambut adalah cara yang baik untuk menyegarkan rambutmu saat rambut lemas di siang hari. Kamu juga bisa menaburkannya di kulit kepala sambil memijatnya.