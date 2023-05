Princess of Bahrain Shaikha Jawaher Kunjungi Vinski Anti-aging Clinic

(Princess Shaikha Jawaher berjanji akan menyimpan tali pusat bayinya nanti di Celltech dan mempercayakan pengobatan stem cell di Celltech. Foto: Dok. Istimewa)

Sekilas tentang stem cell

(TIN)

Pada Senin, 8 Mei 2023 lalu bertempat di Lamoda Plaza Indonesia terselenggara acara yang terinspirasi dari cara kerja stem cell dari Vinski Anti-aging Clinic.Acara yang menampilkan mempromosikan Health Tourism "Legacy of Stemcell” menampilkan bintang tamu spesial yaitu Princess of Bahrain, Shaikha Jawaher Bint Khalifa Al Khalifa.Nama Shaikha Jawaher ternyata memiliki makna yang indah. Jawaher atau Jawahir diambil dari bahasa Arab yang berarti 'permata'. Sesuai dengan makna di namanya, event kali ini akan digelar sangat mewah dan penuh dengan berlian.Pada kesempatan ini Princess of Bahrain juga berkunjung ke Vinski Anti-aging Clinic di lantai 5 Grand Hyatt Hotel Jakarta. Princess Shaikha disambut hangat oleh The Queen of Stem Cell Prof. dr. Deby Vinski, M.Sc, Ph.D dan Brand Ambassador Celltech dr. Natasha Vinski.Princess menerima kit Celltech untuk pengambilan tali pusat kelak ketika Princess menikah dan honemoon di Indonesia dan melahirkan nanti, dan Princess Shaikha berjanji akan menyimpan tali pusat bayinya di Celltech dan mempercayakan pengobatan stem cell di Celltech.Pada acara ini juga disuguhkan penampilan model-model cantik yang trunkshow dengan menceritakan kelahiran sebuah wanita cantik yang lahir dengan warna fuschia yang dikenal dengan keindahannya dan bersangkut pautan dengan diamond yang dilahirkan oleh Passion Prive.Passion Prive selalu ingin mempersembahkan perhiasan berlian dengan penuh cinta, dan stem cell Quantum yang hanya ada dua di Asia oleh team spesialis ilmuwan Indonesia dan konsultan profesor dan dokter internasional dibalut dengan pelayanan yang tulus dan penuh kekeluargaan serta melambangkan "Legacy of stem cell".Selain itu Celltech juga ada Talkshow dengan Narasumber Prof. dr. Deby Vinski, MSc, PhD, dr. Natasha Vinski, MBA, dan dr. Mohammad Haekal, Sp.OG dan Owner Passion Prive Airyn Tanu untuk berbagi edukasi dan pengetahuan mengenai pentingnya menyimpan tali pusat bayi saat lahir dan manfaat stem cell.Ada juga penyampaian testimoni dari Ustadzah Oki Setiana Dewi mengenai perkembangan ananda Sulaiman yang mengidap Prader Willi Syndrome sudah mulai lancar berbicara dan kuat berjalan dan berlari gembira serta ibunda yang mengidap Autoimmune.Celltech Stem Cell Centre merupakan pusat Stem Cell di Indonesia di mana terdapat Bank Stem Cell untuk menyimpan tali pusat bayi yang kemudian diolah menjadi stem cell dengan teknologi quantum yang mampu memperbanyak sel dalam waktu yang lebih singkat dan kualitas sel yang jauh lebih berkualitas.Stem cell bisa digunakan dikemudian hari untuk kepentingan pengobatan berbagai jenis penyakit degeneratif dan anti-aging.Sesuai dengan slogan Celltech yaitu "One Stop Service", baik bank maupun Laboratorium dan Klinik Utama untuk terapi terdapat di dalam satu lokasi yang sama yaitu di Vinski Tower Jakarta, Gedung Indah 10 lantai lengkap dengan helipad di puncaknya sehingga memudahkan pasien untuk memperoleh kesehatan yang optimalStem cell adalah sel-punca yang bertanggung jawab untuk menciptakan sel-sel baru. Kasarnya stem cell adalah pabrik dari sel-sel baru dan sehat apapun dari makhluk hidup, tidak terkecuali manusia. Apa pun selnya, entah sel mata, sel kulit, sel rambut, sel ginjal, dan lain sebagainya, semua berasal dari stem cell.Celltech Stem Cell Centre berkolaborasi dengan Passion Prive menciptakan tema acara sesuai dengan cara kerja Stem cell yang berasal tali pusat, salah satu jenis stem cell yang memiliki potensi besar dalam pengobatan dan perawatan kesehatan manusia.Stem cell ini berasal dari tali pusat yang diambil pada saat bayi lahir, dan memiliki kemampuan untuk menghasilkan berbagai jenis sel yang dibutuhkan dalam tubuh manusia.