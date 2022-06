Melakukan 5 Kebiasaan Minum Ini akan Mempercepat Penuaan

Tidak minum cukup air

(Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

Terlalu banyak minum soda

Banyak minum jus manis

Minuman dengan pemanis buatan

Mengonsumsi alkohol

Walaupun usia terus bertambah, pasti kamu tetap menolak untuk menua. Pada prinsipnya ada beberapa faktor yang menyebabkan cahaya muda pada kulit kian menghilang.Misal, merokok, menghabiskan terlalu banyak waktu tanpa pelindung di bawah sinar matahari, dan tidak menggunakan pelembap. Hal ini cenderung menimbulkan banyak kerutan dan dermis tampak lebih keras.Namun begitu, makanan dan bahan apa yang masuk ke dalam tubuh setiap hari juga dapat memengaruhi seberapa muda kamu terlihat.Pun dengan jenis minuman yang diminum sepanjang hari, dan melacak dengan tepat bagaimana minum dapat mengeja perbedaan antara mempertahankan cahaya yang sehat dan mengembangkan lebih banyak kerutan, stretch mark , dan masalah tubuh lainnya seperti tanda-tanda penuaan.Seperti yang dirangkum dari Eat This, Not That!, kamu bisa menghentikan kebiasaan minum laiknya di bawah ini.Kunci untuk terlihat muda terletak pada minum cukup air dan tetap terhidrasi. Siapa pun yang mengabaikan segelas air untuk minuman lain mungkin tanpa sadar menua dalam prosesnya."Hidrasi yang memadai penting sepanjang hidup karena air menyediakan lingkungan untuk reaksi metabolisme, serta bahan bangunan untuk bagian tubuh termasuk kulit," tandas Mindy Haar, PhD, RDN. Dan air putih telah menduduki puncak daftar pemasok ideal cairan yang diperlukan."Selain penambahan berat badan, gula merangsang produksi kolesterol jahat, yang meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular," ujar Edibel Quintero, RD, ahli diet terdaftar dan Penulis Konten Medis di Health Reporter.Sama dengan soda, minum jus dengan tambahan gula dapat mengandung kadar gula yang tinggi dan dapat membuat kamu terlihat tua. Untuk itu, Quintero memberikan solusi untuk menghindari penuaan dini, minumlah air yang diberi rasa lemon, stroberi, mint, atau buah favorit lainnya. Atau kamu bisa membuat perasan dari buah aslinya secara langsung ya.Banyak penelitian menunjukkan bahwa pemanis buatan dapat menggagalkan rencana penurunan berat badan dan mengandung lebih banyak kalori daripada soft drink biasa. Ahli diet, Mindy Haar, PhD, RDN., juga mengatakan minuman diet yang dimaniskan dengan gula tambahan, itu juga bisa menyebabkan kerusakan yang sama pada penampilan kita.Siapa pun yang terlalu banyak minum bir, anggur, dan minuman beralkohol mungkin menghadapi masalah mempertahankan penampilan muda mereka. Ya, alkohol memiliki potensi untuk membuat sesorang menua sebelum waktunya.Di samping itu, konsumsi alkohol yang berlebihan dikaitkan dengan beberapa jenis kanker dan kerusakan hati. Pada wanita, ini bisa memperburuk kondisi sebelumnya seperti osteoporosis, diabetes, dan tekanan darah tinggi.