Perawatan Kecantikan Sederhana Ala Jung Ho Yeon, Pemain Squid Game

Berawal model merambah dunia film

(Karakter Sae Byeok salah satu yang menonjol karena kecantikan alami di drakor Squid Game. Foto: Dok. HoYeon Jung (Chung)/@hoooooyeony)

Rutinitas perawatan wajah dan make up

(TIN)

Para pencinta drakor tentu sudah tak asing mendengar Squid Game. Sempat menduduki drakor nomor satu di Indonesia beberapa hari lalu, drama ini jadi trending di mana-mana.K-drakor dari Netflix ini menjadi salah satu produksi berbahasa asing yang paling banyak ditonton. Bahkan di Amerika, Squid Game menjadi acara Korea pertama yang dinilai sebagai acara teratas Netflix Banyak hal yang disukai dari film ini. Seperti yang dilansir dari Den of Geek, serial berbahasa Korea ini cukup digandrungi karena ceritanya cukup seru dan menegangkan, tentang sekelompok orang putus asa yang bersaing dalam permainan mematikan.Namun, selain isi cerita setiap episodenya, juga yang tak kalah menarik, para bintang yang memerankan karakter di dalamnya.Dari sekian banyak karakter yang ada di Squid Game, Jung Ho Yeon merupakan salah satu tokoh yang berhasil menyita perhatian publik. Penampilannya dalam serial tersebut memikat dan bersahaja, menampilkan beberapa tren rambut dan kecantikan , termasuk bintik-bintik palsu ataupun poni 'tirai'.Siapa sangka karakter Sae Byeok ini merupakan runner up Korea’s Next Top Model Season 4, tahun 2013. Dan menjadi aktris adalah impiannya sejak lama.Sebagai model, Ho Yeon memiliki rutinitas perawatan kulit tertentu. Dia sempat membagikan langkah-langkah rutinitas perawatan kulitnya di vlog Youtube Vogue, tahun 2016.Dalam YouTube itu Ho Yeon menunjukkan perawatan kulitnya dengan skincare yang dibuat khusus untuknya dari Clinique Korea. Ia mengaku memilih custom skincare agar produk yang dipakai benar-benar sesuai dengan kebutuhkan kulit wajahnya.Dalam unggahannya ia memulai dengan menggunakan toner pada seluruh wajah hingga leher. Setelah itu, ia kembali mengambil essence dan krim pelembap dan menuangkannya sebanyak satu ruas jari untuk diaplikasikan di seluruh permukaan kulit wajah sampai leher.Ho Yeon pun menepuk-nepuk lembut pipinya agar kandungan produk tersebut meresap sempurna. Pijatan lembut di belakang leher dan bagian mata pun ia lakukan. Menurutnya, pijatan pada area mata dapat meredakan mata yang terlihat bengkak saat pagi hari.Usai perawatan wajah, ia beralih pada perawatan bibir. Dan ternyata cukup simpel. Ho Yeon mengaku hanya menggunakan lip balm untuk menjaga kelembapan bibirnya. Sebelum memakai lipstik, dia melakukan teknik blotting pada bibirnya, yakni membersihkan sisa lip balm dengan tisu.Setelah itu, ia mulai memoleskan lipstik coklat untuk seluruh bibir. Kemudian, ia melanjutkan dengan lipstik warna merah di bagian tengah bibir untuk membentuk tampilan lipstik ombre.Rutinitas kekasih aktor Lee Dong Hwi ini tidak berhenti sampai di situ. Ada satu hal lagi yang biasa ia lakukan setelah merias wajah dan berganti pakaian. Ya, tak lupa ia aplikasikan hair oil pada bagian ujung rambut sambil menekannya ke atas. Bagaimana menurut kamu? Cukup simpel kan? Boleh lho disontek cara Jung Ho Yeon ini.