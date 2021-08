5 Vitamin Terbaik untuk Pertumbuhan Rambut

1. Vitamin A

2. Vitamin B

(Vitamin C membantu tubuh menyerap zat besi, mineral yang diperlukan untuk pertumbuhan rambut. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

3. Vitamin C

4. Vitamin D

5. Vitamin E

(TIN)

Seperti bagian tubuh lainnya, rambut juga membutuhkan vitamin agar bisa tumbuh sehat dan indah. Namun sayangnya banyak yang tidak menyadarinya dan kekurangan berbagai vitamin yang dibutuhkan.Kira-kira vitamin apa saja ya yang berperan di sini? Berikut lima vitamin terbaik untuk pertumbuhan rambut yang dikutip dari Healthline.Semua sel membutuhkan vitamin A untuk pertumbuhan. Ini termasuk rambut, jaringan yang tumbuh paling cepat dalam tubuh manusia. Vitamin A juga membantu kelenjar kulit membuat zat berminyak yang disebut sebum. Sebum melembapkan kulit kepala dan membantu menjaga rambut tetap sehat.Diet yang kekurangan vitamin A dapat menyebabkan beberapa masalah, termasuk rambut rontok. Ubi jalar, wortel, labu, bayam, dan kangkung semuanya kaya akan beta-karoten, yang diubah menjadi vitamin A.Vitamin ini juga dapat ditemukan pada produk hewani seperti susu, telur, dan yoghurt. Minyak hati ikan kod adalah sumber yang sangat baik.Salah satu vitamin yang paling dikenal untuk pertumbuhan rambut adalah vitamin B yang disebut biotin. Studi menghubungkan kekurangan biotin dengan kerontokan rambut pada manusia.Vitamin B lainnya juga membantu membuat sel darah merah, yang membawa oksigen dan nutrisi ke kulit kepala dan folikel rambut. Proses ini penting untuk pertumbuhan rambut. Kamu bisa mendapatkan vitamin B dari banyak makanan, termasuk biji-bijian, almond, daging, ikan, makanan laut, dan sayuran hijau gelap.Kerusakan radikal bebas dapat menghambat pertumbuhan dan menyebabkan rambut kamu menua. Vitamin C adalah antioksidan kuat yang membantu melindungi terhadap stres oksidatif yang disebabkan oleh radikal bebas.Selain itu, tubuh kamu membutuhkan vitamin C untuk membuat protein yang dikenal sebagai kolagen. Vitamin C juga membantu tubuh menyerap zat besi, mineral yang diperlukan untuk pertumbuhan rambut. Stroberi, paprika, jambu biji, dan buah jeruk adalah sumber vitamin C yang baik.Tingkat vitamin D yang rendah terkait dengan alopecia, istilah teknis untuk rambut rontok. Jadi kamu harus memenuhinya.Penelitian juga menunjukkan bahwa vitamin D dapat membantu menciptakan folikel baru yang merupakan pori-pori kecil di kulit kepala tempat rambut baru dapat tumbuh.Tubuh kamu memproduksi vitamin D melalui kontak langsung dengan sinar matahari. Sumber makanan yang baik dari vitamin D termasuk ikan berlemak, minyak ikan cod, dan beberapa jamur.Mirip dengan vitamin C, vitamin E adalah antioksidan yang dapat mencegah stres oksidatif.Dalam sebuah penelitian, orang yang mengalami kerontokan rambut mengalami peningkatan pertumbuhan rambut sebesar 34,5 persen setelah mengonsumsi suplemen vitamin E selama delapan bulan.Kelompok plasebo hanya mengalami peningkatan 0,1 persen.Biji bunga matahari, almond, bayam, dan alpukat adalah sumber vitamin E yang baik.