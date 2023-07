4 Alasan Utama Mengapa Micellar Water Baik untuk Rutinitas Perawatan Kulit

Hilangkan minyak dan kotoran berlebih

Mencegah timbul jerawat

Melembapkan kulit

Cocok untuk semua jenis kulit

(Micellar water bisa disebut sebagai produk all-in-one, karena dapat melayani seluruh rutinitas perawatan kulit. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Cara pemakaian dan kegunaan

Sebagai penghapus riasan

Sebagai toner

Sebagai pembersih

Bagi pengguna make up tentu sudah tidak asing dengan micellar water. Ya, larutan pembersih ini bisa dibilang bersifat multifungsi, di mana bisa membersihkan sekaligus mengencangkan kulit wajah.Cairan ini benar-benar lembut untuk kulit dan melindungi semua yang menghalangi kulit. Diketahui, micellar water dibuat dengan air murni, misel, dan beberapa surfaktan ringan.Air misel dengan mudah bisa menghapus kotoran dari wajah. Dan hebatnya, air misel bebas alkohol. Sehingga bisa menghidrasi dan mengurangi iritasi kulit. Para ahli mengatakan air misel juga bermanfaat untuk mengendalikan peradangan kulit. Bila digunakan secara teratur akan membuat kulit lembut dan halus.Terdapat beberapa alasan mengapa micelllar water patut digunakan, seperti yang telah dinukil dari laman Skin Kraft berikut ini!Pembersih kulit yang luar biasa ini dapat membantu menghapus make up tanpa kerumitan. Misel dalam air ini dapat menyerap minyak sebum ekstra dan kotoran serta membersihkan kulit secara mendalam. Micellar water meningkatkan permeabilitas kulit sehingga pembersih dapat menembus lapisan kulit yang lebih dalam.Micellar water menghilangkan kotoran dan minyak sebum dari pori-pori kulit, sehingga tetap bersih dan tidak tersumbat. Pori-pori kulit yang tersumbat adalah yang paling bertanggung jawab atas munculnya jerawat, radang kulit, dan iritasi.Jika memiliki masalah jerawat, coba gunakan pembersih wajah yang lembut dengan air misel. Studi menunjukkan bahwa pembersih wajah ringan dan pelembap dapat membantu mengatasi jerawat vulgaris.Biasanya, micellar water cenderung mengandung gliserin di dalamnya. Yakni, senyawa yang sangat melembapkan kulit. Faktanya, sebuah studi tentang efek gliserin pada kulit yang rusak mengungkapkan bahwa aplikasi topikal gliserin dapat mengembalikan hidrasi kulit yang teriritasi. Pun kemampuan untuk menyembuhkan luka, menenangkan kulit yang teriritasi dan meradang, jika dioleskan. Sehingga tidak membuat kulit kering atau kasar.Micellar water cocok untuk semua jenis kulit. Menurut ahli perawatan kulit, air misel sangat cocok bahkan untuk orang dengan kulit sensitif. Orang yang memiliki kondisi kulit seperti rosacea juga bisa menggunakannya tanpa rasa khawatir. Ini bebas dari bahan kimia berbahaya dan iritasi yang biasanya ditemukan di sabun dan surfaktan lainnya.Selain memiliki alasan mengapa layak digunakan sebagai rutinitas perawatan kulit wajah, micellar water juga punya cara dalam pengaplikasiannya sesuai dengan fungsinya.Nah, supaya tidak salah dalam penggunaan, ada baiknya kamu membaca langkah-langkah yang harus diikuti dalam menggunakan micellar water, antara lain:Air misel sangat lembut di kulit. Jika kamu memakai riasan tebal dan kulit membutuhkan sedikit kesegaran, kamu bisa menggunakannya. Dan asyiknya, setelah menghapus riasan, kamu tidak perlu membilas wajah. Inilah langkah-langkah penggunaannya:- Tuangkan sedikit air misel ke kapas- Bersihkan riasan di wajah dengan lembut- Saat menghapus riasan mata, tekan kapas selama beberapa detik sebelum menyekanya- Oleskan pelembap setelah selesai menghapus riasan dari wajahSaat digunakan sebagai toner, air misel bisa menenangkan dan melembapkan kulit lebih baik daripada toner biasa yang didapatkan tanpa resep. Berikut cara menggunakannya:- Bersihkan wajah dengan pembersih ringan- Tepuk-tepuk kulit hingga kering- Tuang air misel ke telapak tangan- Tepuk-tepukkan air misel ke kulit- Biarkan kulit menyerap seluruh tonerBagi mereka yang tidak suka mencuci muka, air misel berfungsi sebagai pembersih yang bagus. Begini caranya:- Tuang air misel secukupnya ke dalam kapas- Pastikan kapas cukup basah untuk membersihkan seluruh wajah- Usap wajah dengan kapas- Oleskan pelembap setelah selesai membersihkanDengan demikian, micellar water bisa disebut sebagai produk all-in-one, karena dapat melayani seluruh rutinitas perawatan kulit. Kamu bahkan dapat menggunakan air misel untuk membersihkan kuas make up lho!Pasalnya, air akan dengan mudah menghilangkan kotoran dan noda make up dari kuas. Jadi, kalau sedang bepergian, tidak harus membawa banyak produk perawatan kulit, bukan?