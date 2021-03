3 Berita Terpopuler Gaya: Style Perhiasan Bertumpuk Hingga Nyeri Punggung Gejala Baru Covid-19

1. 5 Jenis Perhiasan Bertumpuk Ini Bikin Kamu Terlihat Trendi dan Elegan

Penggunaan perhiasan memang bisa menjadi pilihan kamu dalam berbagai situasi istimewa. Dan hal ini bisa menjadi salah satu statement dalam gaya kamu ketika berada di sebuah occasion spesial.Memakai perhiasan secara bertumpuk ini bisa menjadi trik untuk kamu yang ingin terlihat lebih 'wow' lagi meski dengan balutan busana sederhana.Berikut ini, Medcom.id /gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang Selasa, 9 Maret 2021:The Palace Jeweler kembali menghadirkan koleksi perhiasan terbarunya yang bernama Moela. Koleksi ini menjadi solusi tepat memakai perhiasan dengan model tumpuk yang memukau.Selengkapnya klik di sini Kondisi terkait reumatoid adalah penyakit inflamasi atau autoimun yang terkait dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Ini termasuk kondisi seperti rheumatoid arthritis dan lupus.Selengkapnya klik di sini Menurut Centers for Disease Control and Prevention (CDC), nyeri punggung yang disebabkan oleh covid-19 dikelompokkan dengan nyeri dan nyeri otot umum. Menurut laporan dari World Health Organization (WHO), yang menganalisis hampir 56.000 kasus covid-19 di Tiongkok, menemukan bahwa hampir 15 persen pasien mengalami nyeri dan nyeri otot.Selengkapnya klik di sini